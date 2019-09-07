Импорт газа Украиной из Европы достиг исторического максимума

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Импорт газа Украиной со стороны Европы достиг 69,1 миллиона кубометров в сутки.
Об этом сообщил генеральный директор ООО “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) Сергей Макогон.
Читайте также: Газ про запас приобрели уже более 7 тысяч семей
“Это новый исторический максимум”, – написал Макогон на своей странице в Facebook.
Согласно данным “Укртрансгаза”, достичь такого показателя удалось за счет сезонного увеличения мощности польского маршрута с 4,3 млн куб. м до 6,443 млн куб. м с параллельным максимальным использованием словацкого и венгерского направлений.
Украина намерена войти в отопительный сезон 2019/20 гг с запасами газа в подземных хранилищах на уровне 20 млрд куб. м, поскольку опасается прекращения российским “Газпромом” транзита газа по территории страны после 2019 года.
При этом сохранение текущих темпов закачки 75-78 млн куб. м/сутки позволят войти в новый отопительный сезон с запасами более 21 млрд куб. м. На 7 сентября в ПХГ находилось 18,81 млн куб. м, что соответствует 60,8% их мощности.
9 сентября запасы газа в подземных хранилищах стали рекордными за последние 7 лет и составили 18,7 миллиардов кубометров газа.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электромобилям разрешат ездить по полосам для общественного транспортаПозавчера, 04:00 - 2145 9
Стало известно, в каком случае отменят военный сборВчера, 15:37 - 2210 6
Систему банковских платежей переводят в круглосуточный режимВчера, 17:00 - 2032 3
Кабмин ищет IT-специалистов: Дубилет назвал требования к кандидатамВчера, 19:03 - 1590 3
Налоговая амнистия: какую ставку предусматривает законопроект и как воспользоваться правомВчера, 16:03 - 1951 3
Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей - ПФВчера, 09:01 - 26564 1
Водителей предупредили о новом виде мошенничества патрульныхВчера, 12:45 - 18697 3
Межбанк: гривна пробила психологический порогВчера, 18:30 - 14324
Газ для населения в сентябре подешевеетВчера, 15:02 - 4534 2
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 12:03 - 2361 1
FlixBus начинает тестировать водородные автобусыВчера, 12:10 - 264
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionПозавчера, 01:01 - 3071
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 558
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 977
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 783