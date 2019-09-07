Импорт газа Украиной из Европы достиг исторического максимума

Импорт газа Украиной со стороны Европы достиг 69,1 миллиона кубометров в сутки.

Об этом сообщил генеральный директор ООО “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) Сергей Макогон.

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“Это новый исторический максимум”, – написал Макогон на своей странице в Facebook.

Согласно данным “Укртрансгаза”, достичь такого показателя удалось за счет сезонного увеличения мощности польского маршрута с 4,3 млн куб. м до 6,443 млн куб. м с параллельным максимальным использованием словацкого и венгерского направлений.

Украина намерена войти в отопительный сезон 2019/20 гг с запасами газа в подземных хранилищах на уровне 20 млрд куб. м, поскольку опасается прекращения российским “Газпромом” транзита газа по территории страны после 2019 года.

При этом сохранение текущих темпов закачки 75-78 млн куб. м/сутки позволят войти в новый отопительный сезон с запасами более 21 млрд куб. м. На 7 сентября в ПХГ находилось 18,81 млн куб. м, что соответствует 60,8% их мощности.

9 сентября запасы газа в подземных хранилищах стали рекордными за последние 7 лет и составили 18,7 миллиардов кубометров газа.