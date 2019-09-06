Арендованный автомобиль дарит тебе неограниченные возможности

Аренда авто — жизненно необходимая услуга в современных реалиях. Это намного выгодней и удобней, чем пользоваться какими-то другими видами транспорта, а в некоторых случаях даже выгоднее, чем использовать собственный автомобиль. С арендованным автомобилем, без лишних усилий и дополнительных затрат, вы сможете отправиться в путешествие, организовать трансфер гостей из аэропорта, поехать к дальним родственникам, перевезти вещи в другое жилье, что самое странное, вы даже сможете заработать денег, арендуя авто.

Преимущества услуги проката авто, следующие: для этого не нужны большие финансовые вложения, доступность в любое нужное для вас время, широкий выбор машин разных классов и моделей, возможность выбрать вариант, который идеально подойдет для той или иной цели. Самое прекрасное в этом всём, что единственное, что вам нужно предоставить прокатчику – это водительское удостоверение. Сейчас почти в любом городе можно воспользоваться этой услугой.

Аренда авто выручит, когда сломался собственный автомобиль

Многие люди уже не представляют свою жизнь без собственного автомобиля. Но нередко случаются ситуации, когда в самый неподходящий момент верный компаньон выходит из строя. Конечно, вы можете решить эту проблему по-разному. В современном мире транспорт уж точно не в дефиците. Такси, автобус, метро, трамвай – бесспорно, придут вам на помощь. Будете ли вы чувствовать себя комфортно, передвигаясь таким способом? Особенно, если вам нужно перевезти тяжелые пакеты, объемные коробки, или просто отвезти детей в школу, в садик, на различные дополнительные занятия. Сомневаемся, что вам будет супер удобно, если учесть тот факт, что последние несколько лет, вы только ездили на собственной машине. Аренда автомобиля позволяет ни от кого не зависеть, управлять своим временем так, как будет удобно именно вам, не подстраиваясь под графики и расписания.

На что стоит обращать внимание при аренде авто?

- Перед тем, как брать авто в аренду убедитесь, что оно исправно, чтобы потом вас не застали врасплох неприятные обстоятельства. Вы должны полностью знать о всех потенциальных неисправностях.

- Также обратите внимание на условия страхового полиса. Лучше всего, чтобы страховка покрывала все возможные расходы. Ведь дорога — вещь непредсказуемая, тут вам крыло кто-то поцарапал, а тут вы покрышку испортили, и это еще не самый плохой вариант развития событий.

- Нужно учесть, что, взяв автомобиль на сутки, вы должны его обязательно вернуть через 24 часа. Если задержите авто у себя еще хотя бы на 2 часа, то вам придется заплатить еще за одни сутки аренды.

- Необходимо, чтобы в договоре была прописана сумма абсолютно всех затрат, иначе, неожиданно для вас, дополнительные опции могут значительно опустошить кошелёк.

- Перед тем, как ключи окажутся у вас в руках, необходимо тщательно осмотреть автомобиль и убедиться, что нет царапин на поверхности авто, трещин в салоне и других повреждений. Подойдя ответственно к этому вопросу, вам не придется возмещать ущерб за те повреждения, которых вы, собственно, не делали.

- И самое главное — ответственно подойдите к выбору поставщика арендных услуг, чтобы не попасть впросак. Портал GUP. UA, предоставляющий услуги аренды и проката, завоевал доверие многих людей. Хотите получить приятный опыт, арендуя автомобиль, тогда попробуйте воспользоваться услугами портала.

Для каких целей вы будете использовать данный автомобиль?

Обращайте внимание на то, какие именно характеристики вам нужны. Пользуясь специализированными порталами по аренде авто можно очень легко подобрать машину именно с теми параметрами, которые вам нужны. Модель, тип кузова, тип коробки передач, количество мест, вид топлива, год выпуска и другое – все это очень влияет на арендную стоимость автомобиля. Поэтому у вас есть возможность выбрать авто с теми характеристиками, которые вам нужны в соответствии с финансовыми возможностями.

1) Если вам нужно встретить 15 родственников из другого города, то имеет смысл заказать микроавтобус.

2) Если вы будете прокладывать маршрут по горным дорогам, то не стоит брать в аренду Mercedes-Benz S-Class, а если вам нужна машина, чтобы перевезти вещи – не самым лучшим вариантом будет — арендовать кабриолет.

3) Также если вы планируете ездить с ребёнком, то вам не обойтись без детского кресла.

4) Очень важно учитывать, какую сумму вы готовы отдать за аренду автомобиля. Все, что делает ваше путешествие на автомобиле более комфортным: память сидений парктроник, кожаный салон, подогрев зеркал, наличие Wi-Fi и прочее – делают итоговую сумму аренды на порядок больше.

5) Если вам нужен не только автомобиль, но вы еще и нуждаетесь в услугах водителя, то обратите внимание на то, есть ли в описании данной машины пометка «с водителем».

Почему трансфер бизнес партнёров с помощью арендованного автомобиля – это хорошо?

Даже если у вас есть классный автомобиль, это не гарантирует того, что вы никогда не воспользуетесь услугой аренды и проката. Скажем, у вас запланирована деловая встреча с бизнес-партнерами, и вам нужно организовать им трансфер. Конечно же, вы не будете везти их на собственном автомобиле к месту назначения. Такси тоже плохой вариант в этой ситуации. Скорей всего, вы прибегните к услуге аренды и проката, так как это дает вам возможность выбрать машину любой модели и класса.

Если вы видите, что на носу у вас намечается важная встреча, конференция, саммит, подумайте заранее о трансфере ваших гостей. Очень просто и удобно арендовать авто с порталом GUP.UA. Буквально в три клика и можно обеспечить себя шикарным автомобилем на необходимое для вас время.

А нужно ли арендовать автомобиль на свадьбу?

Аренда транспортного средства в день свадьбы – это такое же обычное дело, как покупать кольца молодожён или выбирать свадебное платье для невесты. Когда заходит речь об аренде свадебного кортежа или же просто красивого свадебного авто, большинство людей по умолчанию отдают предпочтение арендованному авто. Во-первых, не нужно переживать по поводу того, кому же выпадет почетная миссия водителя на целый день, так ка вы спокойно можете арендовать авто с водителем. Во-вторых, в этот день хочется, чтобы картинка вокруг была идеальной, поэтому будущим молодожёнам важно выбрать самый лучший вариант для себя и собственный автомобиль не всегда гармонично вписывается в общую свадебную концепцию. На сегодняшний день молодожёны, действительно, имеют возможность выбрать именно то, что будет подходить им максимально по цвету, количеству мест, по удобствам и так далее.

Трансфер родственников из аэропорта или вокзала – уже не проблема!

Раз в десятилетие каждый сталкивается с ситуацией, что к нему приезжают в гости родственники, друзья, товарищи. Их нужно встретить из аэропорта или с вокзала, и как правило, они никогда не приезжают с пустыми руками. Все эти горы сумок, чемоданов и прочих вещей нужно как-то доставить к вам домой, и максимально комфортно можно это сделать с помощью авто. Если у вас нет собственного автомобиля – не беда. Аренда и прокат авто на сайте GUP.UA – отличное решение.

Большие города – большие возможности вместе с прокатным авто

Вы можете зарабатывать деньги, арендуя авто. Да, вам не послышалось, с арендованным авто можно неплохо обогатиться. В больших городах спрос на такси насколько велик, что грех не воспользоваться этой ситуацией. Предприимчивые люди, которые имеют огромное желание работать на себя, могут очень даже неплохо зарабатывать, арендуя авто.

Работая на кого-то, вам тоже может понадобиться автомобиль. Бывает так, что некоторые вакансии предполагают наличие собственного авто, и как же быть, если у вас нет такового. Отказываться от работы мечты – совсем не вариант. Поэтому, если на данный момент у вас недостаточно средств для приобретения автомобиля — аренда и прокат всегда вас выручат.

Отпуск на арендованной машине — возможность построить свой отдых, так как хочется именно вам!

В последнее время все больше и больше людей стремятся путешествовать, и эта тенденция не может не радовать. Многие с большим интересом и энтузиазмом вовлекаются в культуру, историю и традиции определенного региона. Особенно популярным среди украинцев стало путешествовать по территории родной страны. Украинцам реально есть чем гордиться и есть что показать туристу, так почему же нам самим не увидеть воочию все эти красоты.

Каждый решает сам для себя, как ему будет удобнее познакомиться со всеми достопримечательностями. Но стоит отметить, что большинство людей, все же предпочитают арендовать автомобиль. Если вы — опытный турист и вам совершенно не хочется подстраиваться под экскурсоводов, вы сами знаете, как лучше построить свой маршрут, то аренда авто – шикарная возможность это сделать.

Тот, кто один раз попробовал путешествовать именно на машине, не упустит возможности сделать это еще раз. Это удобно, так как вы больше не будете подстраиваться под кого-то, вы будете строить график путешествия-отдыха, как будет удобно именно вам. Арендованное авто дает прекраснейшую возможность не зависеть от внешних обстоятельств и импровизировать во время путешествия. Представьте, вы совершенно случайно узнали о каком-то живописном местечке, которое вам очень хочется посетить, и такая возможность у вас есть только сейчас. С автобусным туром вы не сможете поехать именно туда, а путешествуя с арендованным авто, с легкостью можно скорректировать свой маршрут. Потратив десять минут на портале аренды и проката GUP.UA, вы обеспечите себя комфортабельным авто, которое поможет увидеть все, что вы захотите.

Старинные замки, полны тайн, окутанные легендами, которые находятся в труднодоступных местах, живописные уголки, завораживающие божественными пейзажами, неимоверных красот архитектурные памятники – все это вы можете с легкостью увидеть, не откладывая в долгий ящик. Также у вас есть прекрасная возможность поездить по определенному региону, познакомиться с местным населением, окунувшись в культуру и традиции этого региона сполна.

Почему популярность сервиса аренды авто растет стремительно

Популярность сервисов аренды авто в нашей стране выросла на несколько десятков процентов, если сравнить с предыдущими годами, и с каждым годом спрос на эту услугу будет только увеличиваться. С чем это связано?

Во-первых, экономическая ситуация в Украине налаживается. Большие города, в особенности Киев, становятся пунктом притяжения многих бизнесменов, инвесторов, специалистов в сфере IT, аграрного, промышленного секторов. Как правило, все эти люди задерживаются в нашей стране, как минимум, на несколько месяцев, и они неохотно пользуются общественным транспортом для передвижения по городу. Покупать автомобиль – совсем нерентабельно, а такси не всегда обеспечивает тот уровень комфорта, к которому они привыкли. Поэтому, аренда авто с водителем или без — идеальный выход из положения.

Во-вторых, благодаря таким событиям, как песенный конкурс «Евровидение 2017» и Чемпионат Европы по футболу, который проводился в 2012 году, мы разрекламировали себя как очень привлекательную страну для туриста. Все больше иностранцев желают посетить Украину, познакомиться поближе с нашими достопримечательностями, ощутить на себе богатство нашей культуры. И все они не хотят быть привязанными к автобусным экскурсиям, поскольку это не совсем удобно. В эпоху Digital всю необходимую информацию о том или ином месте, историческом здании, либо же известной персоналии можно за несколько секунд отыскать в сети интернет. А маршрут к этому месту можно легко проложить с помощью навигатора.

Какие машины чаще всего выбирают арендаторы?

Ведущие позиции занимают малогабаритные автомобили эконом-класса, здесь все очень легко объясняется фактором дешевизны. Кто-то предпочитает арендовать автомобиль с автоматической коробкой передач, а некоторые не прочь водить на механике. Что касается сегмента люкс, то автомобили марок Audi, BMW, Mercedes наиболее востребованы. Так же прокатчикам часто поступают запросы об аренде полноприводных автомобилей, например Volkswagen Tiguan. Люди часто арендуют малотоннажные грузовые автомобили. Если вы рано или поздно столкнетесь с ситуацией, что вам будет нужен хороший автомобиль, который ни в коем случае вас не подведет, обращайтесь на сайт портала GUP.UA. Там вы, действительно, сможете отыскать, то что вам нужно!

Аренда авто в больших городах

Люди из больших городов очень часто предпочитают не покупать машину, им проще воспользоваться услугой аренды авто , так как это избавляет их от лишних проблем. Им не нужно тратить деньги на содержание своего автомобиля, заботиться о том, где поставить машину, менять сезонную резину, или же проходить технический осмотр. Большим плюсом является то, что авто, которые сдаются в аренду, полностью укомплектованы девайсами, создающими комфорт.

Почему услуги такси значительно уступают аренде автомобиля? Ответ очень простой – вам не нужно подстраиваться под кого-то. В любое время дня и ночи вы можете сесть в авто и поехать по своим делам. К тому же в таксопарке не всегда найдутся автомобили бизнес или VIP – класса, а в ситуации, когда вы просто не имеете права ударить в грязь лицом перед своими бизнес партнерами, либо же почётными гостями, действительно, стоит воспользоваться услугами проката. Широкий ассортимент автомобилей открываем перед вами много возможностей.

Надеемся, вы смогли убедиться в преимуществах арендованного авто. Оно реально выручит вас в любой момент. Аренда не предполагает лишних формальностей, поэтому в очень краткий срок, за сравнительно небольшие деньги, вы обзаведетесь максимально подходящим для вас авто. Взять напрокат можно всё, что душе будет угодно — от эконом-класса и люкс-класса до микроавтобусов. С арендованным авто – вы сами себе хозяин, поскольку не нужно подстраиваться под внешние обстоятельства, вы сами выбираете, когда и по какому маршруту совершать поездки. Арендуйте авто с порталом GUP.UA и получайте огромное удовольствие от поездок.