Украина и Молдова договорились работать над отменой роуминга

Украина и Молдова договорились о дальнейшем взаимодействии с целью отмены роуминга для граждан двух стран и в дальнейшем – с ЕС.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции с молдавским коллегой Нику Попеску.

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По его словам, во время встречи обсуждались вопросы интеграции с ЕС и участия в европейских объединениях, которые интересны для обеих стран.

“Более практические вопросы будут переданы нашим коллегам. Эти вопросы будут обсуждаться министрами обоих правительств”, – сказал Пристайко.

“Это такие вопросы, как согласование свободного бесплатного роуминга для граждан Украины и Молдовы с выходом на такую же идею в ЕС” – сообщил он.

Напомним, в 2017 году в ЕС заявили, что работают над возможной отменой платы за роуминг между Украиной и ЕС, однако пока рано говорить о временных рамках, когда это решение может воплотиться в жизнь.