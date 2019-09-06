Стало известно, в каком случае отменят военный сбор

Военный сбор, как временную меру, ввели в 2014 году с целью улучшить финансирование ВСУ. В настоящее время военный сбор составляет 1,5% от налога на прибыль. Уплачивают его физлица-резиденты, которые получают доходы как в Украине, так и за ее пределами; физические лица-нерезиденты, которые получают доходы в Украине; налоговые агенты.

Так, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, выступая на ТВ, отметил, что отмене сбора должно предшествовать улучшение экономической ситуации.

«Этот вопрос бюджета. Если будет расти экономика. Экономика уже начала расти. Вы знаете, что ВВП за второй квартал 4,7%, чего не было раньше в Украине»,– рассказал Андрей Богдан.

Иными словами, от налога откажутся тогда, когда его можно будет компенсировать из других источников. Напомним, что почти ежегодно в госказну от военного сбора поступало около 10 млрд гривен дополнительно. К слову, пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что военный сбор будет отменен на следующий день после окончания войны на Донбассе.