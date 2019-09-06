0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 287 0

Стало известно, в каком случае отменят военный сбор

Стало известно, в каком случае отменят военный сбор

Военный сбор, как временную меру, ввели в 2014 году с целью улучшить финансирование ВСУ. В настоящее время военный сбор составляет 1,5% от налога на прибыль. Уплачивают его физлица-резиденты, которые получают доходы как в Украине, так и за ее пределами; физические лица-нерезиденты, которые получают доходы в Украине; налоговые агенты.

Так, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, выступая на ТВ, отметил, что отмене сбора должно предшествовать улучшение экономической ситуации.

«Этот вопрос бюджета. Если будет расти экономика. Экономика уже начала расти. Вы знаете, что ВВП за второй квартал 4,7%, чего не было раньше в Украине»,– рассказал Андрей Богдан.

Иными словами, от налога откажутся тогда, когда его можно будет компенсировать из других источников. Напомним, что почти ежегодно в госказну от военного сбора поступало около 10 млрд гривен дополнительно. К слову, пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что военный сбор будет отменен на следующий день после окончания войны на Донбассе.

По материалам Экономически Новости
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:АП
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.