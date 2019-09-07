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Презентация Apple будет впервые транслироваться в YouTube

Презентация Apple будет впервые транслироваться в YouTube

Технокорпорация Apple впервые предоставит возможность зрителям по всему миру смотреть свою презентацию на YouTube.

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Трансляция прямого эфира будет вестись прямо из штаб-квартиры Apple в Купертино (Калифорния) 10 сентября во вторник. Страница с запланированной трансляцией появилась на YouTube.

Раньше смотреть трансляцию можно было с официального сайта Apple в браузере Safari. В 2015 году возможность появилась в браузере Microsoft Edge, в 2018 году – в Chrome и Firefox. В 2018 году прямой эфир можно было посмотреть также через Twitter.

На своей презентации Apple, по слухам, представит три новых версии своих смартфонов iPhone. Они будут оснащены чипом A13, известным под кодовым названием Cebu. У смартфонов останется разъем Lighting, а не USB-C, как предполагалось после перехода на них моделей iPad Pro прошлого года.

Все три новых iPhone будут иметь такое же высокое разрешение экрана, как и предыдущие модели iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Новые смартфоны получат технологию Taptic Engine, которая заменит 3D Touch и более чувствительна к давлению на дисплей.

По крайней мере у одного из смартфонов в новой линейке iPhone будет три камеры на задней панели.

По материалам Mind
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