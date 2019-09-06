Многие государственные услуги станут более доступными

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В Украине повысится качество государственных услуг. Соответствующий указ издал Президент Украины Владимир Зеленский с целью утверждения функционирования сервисного государства.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Кабмин должен будет разработвать единые требования к качеству обслуживания посетителей благодаря:
К тому же все больше публичных услуг должны будут предоставляться онлайн. Так, появится комплексная е-услуга для оформления права на земельный участок, а вопрос по жилищно-коммунальным услугам можно решить онлайн (замены, поверки, результат).
Кроме того, речь идет о развитии и усилении сети Центров предоставления админуслуг (ЦПАП):
Также должно упростится получение самых популярных услуг:
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