Многие государственные услуги станут более доступными

В Украине повысится качество государственных услуг. Соответствующий указ издал Президент Украины Владимир Зеленский с целью утверждения функционирования сервисного государства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кабмин должен будет разработвать единые требования к качеству обслуживания посетителей благодаря:

четко определенному максимальному времени ожидания в очереди;

измерению уровня удовлетворенности клиентов;

эффективному механизму контроля, в том числе опции «тайный посетитель».

К тому же все больше публичных услуг должны будут предоставляться онлайн. Так, появится комплексная е-услуга для оформления права на земельный участок, а вопрос по жилищно-коммунальным услугам можно решить онлайн (замены, поверки, результат).

Кроме того, речь идет о развитии и усилении сети Центров предоставления админуслуг (ЦПАП):

ЦПАП при РГА перейдут в органы местного самоуправления на основе софинансирования государством;

при перейдут в органы местного самоуправления на основе софинансирования государством; заявления будут заполнять администраторы, а не посетители, если такие заявления будут нужны;

часть платы за админуслуги направят на нужды ЦПАП и вознаграждения администраторам;

и вознаграждения администраторам; потребители будут получать качественные и исчерпывающие консультации в удобное для себя способом (лично, по телефону, онлайн) – это касается и пенсионных и социальных, и админуслуг;

результаты админуслуг по желанию можно будет получить через курьера.

Также должно упростится получение самых популярных услуг: