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Многие государственные услуги станут более доступными

Многие государственные услуги станут более доступными

В Украине повысится качество государственных услуг. Соответствующий указ издал Президент Украины Владимир Зеленский с целью утверждения функционирования сервисного государства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кабмин должен будет разработвать единые требования к качеству обслуживания посетителей благодаря:

  • четко определенному максимальному времени ожидания в очереди;
  • измерению уровня удовлетворенности клиентов;
  • эффективному механизму контроля, в том числе опции «тайный посетитель».

К тому же все больше публичных услуг должны будут предоставляться онлайн. Так, появится комплексная е-услуга для оформления права на земельный участок, а вопрос по жилищно-коммунальным услугам можно решить онлайн (замены, поверки, результат).

Кроме того, речь идет о развитии и усилении сети Центров предоставления админуслуг (ЦПАП):

  • ЦПАП при РГА перейдут в органы местного самоуправления на основе софинансирования государством;
  • заявления будут заполнять администраторы, а не посетители, если такие заявления будут нужны;
  • часть платы за админуслуги направят на нужды ЦПАП и вознаграждения администраторам;
  • потребители будут получать качественные и исчерпывающие консультации в удобное для себя способом (лично, по телефону, онлайн) – это касается и пенсионных и социальных, и админуслуг;
  • результаты админуслуг по желанию можно будет получить через курьера.

Также должно упростится получение самых популярных услуг:

  • между реестрами будет налажено взаимодействие;
  • процедуры получения услуг будут упрощены;
  • технические ошибки и достоверность будут проверять оперативно;
  • место жительства будут регистрировать по декларативному принципу с обеспечением прав собственника;
  • соцвыплаты можно будет получить на счет, открытый в любом банке.
По материалам Finance.UA
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