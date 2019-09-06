Межбанк: спекулянты продолжат "игру" с курсом

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В понедельник ключевыми факторами, которые повлияют на ситуацию на валютном рынке, будут:
1) Хозяйственная деятельность компаний. Вывод дивидендов “дочками” иностранных компаний уже практически закончен и на первое место по объемам сделок выйдут текущие операции клиентов по операционной и производственной деятельности.
Возрастет роль ситуативных курсовых задач крупных экспортеров и импортеров и их решений по выходу на торги. Спекулянты и экспортеры будут пытаться вести игру «на повышение», а вот импортерам периодически понадобятся достаточно крепкие нервы, чтобы не поддаться на такие разогревы котировок и переломить тренд на межбанке;
2) Действия нерезидентов по подготовке к завтрашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Будут предлагаться как гривневые, так и валютные облигации и поэтому поведение инвесторов будет достаточно сложным. Те из них, кто не имеет гривны, но хочет купить новые гривневые ОВГЗ – будет продавать валюту и этим сыграет на укрепление позиций нацвалюты. Но те, кто решит перевложиться в валютные бумаги – будет работать фактически против гривны. Дело в том, что некоторые нерезиденты просто купят валютные бумаги напрямую за валюту (т.е. минуя межбанк и этим не окажут поддержку гривне на торгах), а вот те из них , кто получил гривну от погашений ранее выпущенных облигаций и хочет купить валютные ОВГЗ — выйдут на рынок с покупкой доллара под завтрашний аукцион. Создав таким образом лишний спрос на валюту, что сработает против гривны.
Мы ожидаем в понедельник объем торгов в пределах 230-250 млн долларов при заключении до 470-540 сделок.
Учитывая разнонаправленность интересов и задач как крупных местных экспортеров и импортеров по текущей деятельности, так нерезидентов перед завтрашним аукционом по размещению ОВГЗ – мы прогнозируем на сегодня на межбанке коридор по доллару в пределах более широкого коридора 25,00-25,25 гривен с периодическими попытками спекулянтов “поиграть” курсом.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,05 / 25,08
евро – 27,68 / 27,71
российский рубль – 0,3812 / 0,3819
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