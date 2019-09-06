Что ждать от курса на этой неделе?

За неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,9%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,14 грн до 25,09 грн (-0,2%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,28/25,30 до 25,04/25,07 (-0,9%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 25,06/25,31 до 24,95/25,22 (-0,4%/-0,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Напомним, в конце прошлой недели НБУ напомнил, что с начала года гривна укрепилась к доллару на 9%, а за 12 месяцев ее рост составил 12,8%. По темпам укрепления к доллару за год гривна заняла второе место в мире, уступив лишь турецкой лире.

“На наступившей неделе доллар на межбанке вновь испытает на прочность уровень 25 грн. Курс покупки наличного доллара уже преодолел эту отметку”, – говорит Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Со слов эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать дальнейшего снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,8 грн, а наличный доллар в банках – 24,8/25,1 грн.