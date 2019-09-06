Porsche готовит еще один электромобиль

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Преемник 718 Cayman может стать следующим электромобилем в модельной линейке Porsche.
Руководство Porsche отметило, что полностью электрический преемник 718 Cayman в настоящее время является предпочтительным вариантом, и что официальное решение по этому автомобилю будет принято в течение следующих 12 месяцев.
Немецкий автопроизводитель хочет, чтобы к 2025 году 50% ее продаж приходилось на электромобили или электрифицированные автомобили.
Электромобиль Porsche Taycan, представленный 4 сентября, — это первый электромобиль марки, а к 2022 году должен появиться полностью электрический Macan. Теперь в Porsche обращают свое внимание на электрификацию ассортимента спортивных автомобилей, и 718 Cayman следующего поколения, похоже, собирается перейти на возобновляемые источники энергии.
«В сегменте спортивных автомобилей мы должны думать о чистом электромобиле. [Электрический] 911 будет слишком сложным. Но для 718, я думаю, это был бы очень хороший шаг в будущее. Новинка может получить совершенно новую платформу, которой мы в дальнейшем поделимся с другими брендами», — рассказал Лютц Мешке, заместитель председателя правления Porsche.
Несмотря на то, что продажи внедорожников доминируют, Лютц сказал, что для Porsche важно сохранить свои позиции на рынке спортивных автомобилей высшего класса, даже если это электрокары. Прототипы, тестирующие «различные концепции аккумуляторов» и «формы кузова», в настоящее время проходят окончательную оценку в Porsche до принятия «официального» решения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электромобилям разрешат ездить по полосам для общественного транспортаВчера, 04:00 - 2026 7
Стало известно, в каком случае отменят военный сбор8 ч. назад - 1988 5
Систему банковских платежей переводят в круглосуточный режим6 ч. назад - 1788 3
Налоговая амнистия: какую ставку предусматривает законопроект и как воспользоваться правом7 ч. назад - 1696 3
Мининфраструктуры предлагает законопроекты, которые дадут 3% роста ВВП ежегодно8 ч. назад - 748 3
Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей - ПФ14 ч. назад - 25172 1
Водителей предупредили о новом виде мошенничества патрульных10 ч. назад - 17213 3
Межбанк: гривна пробила психологический порог5 ч. назад - 7879
Газ для населения в сентябре подешевеет8 ч. назад - 4288 2
Skoda представила новый кроссовер во Франкфурте (фото)19 ч. назад - 4136
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы11 ч. назад - 221
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionВчера, 01:01 - 3027
Новые Apple Watch будут отслеживать качество снаПозавчера, 15:10 - 548
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 946
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 765