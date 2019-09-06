Китай разрабатывает собственную криптовалюту

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Центробанк Китая разрабатывает цифровую валюту, принципы функционирования которой во многом будут похожи на Libra от Facebook.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя директора отдела платежей Народного банка Китая Му Чанчуня.
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По словам чиновника, национальная криптовалюта разрабатывается для защиты «денежного суверенитета и легального валютного статуса» в стране. «Цифровой юань» может быть задействован на таких крупных платежных платформах, как WeChat и Alipay.
К тому же возможно, что цифровая валюта Народного банка Китая может появиться раньше, чем Libra.
Председатель китайской платежной системы UnionPay и бывший чиновник Народного банка Китая Шао Фуцзюнь сообщил, что в настоящее время рассматриваются различные форматы и планы по запуску цифровой валюты.
Чанчунь отметил, что криптовалюта Китая не будет базироваться на одном только блокчейне, поскольку это могло бы помешать ее распространению в розничных платежах.
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