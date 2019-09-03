В Украине построили первую наземную промышленную солнечную электростанцию в Черниговской области. Новая СЭС расположилась в с. Малиновка Черниговского района и заняла площадь 2 Га.

В настоящий момент в эксплуатацию введена первая очередь станции мощностью 0,6 МВт. Полная мощность СЭС составит 1,2 МВт и позволит производить до 1337 МВт*ч чистой электроэнергии в год. Что в свою очередь обеспечит возобновляемой электроэнергией около 500 домохозяйств и сократит выбросы CO2 приблизительно на 700 тонн в год.

Заказчиком выступила украинская компания ООО Никком-Солар, генеральным проектировщиком и подрядчиком украинская компания ООО Альтэко Груп, а финансовым партнером немецкий ПроКредит Банк.

По заключениям немецких специалистов солнечная электростанция соответствует всем современным экологическим и техническим требованиям. При проектировании и строительстве СЭС было применено как лучшее оборудование мировых брендов (Ja Solar, Huawei), так и много украинских материалов, что позволило значительно снизить стоимость объекта.

По словам генерального директора компании Альтэко Груп Александра Дончевского, данный проект – это выигрыш для всех. “Очень важно, что проект реализуется в районе. Местный бюджет получит дополнительные налоги, исполнители – работу, банк – гарантию возврата своих средств, а люди чистую электроэнергию. Ведь помимо прибыли есть еще экология, которую невозможно потом будет купить за деньги” – объясняет он.

В ПроКредит Банке отмечают “Банк уделяет большое внимание экологическому подходу в своей деятельности. Мы финансируем «зеленые инвестиции» – инвестиции в энергоэффективность, возобновляемую энергетику и экологически дружественные проекты и стремимся увеличить долю зеленых кредитов в своем портфеле до 20%. По состоянию на конец первого полугодия доля зеленых кредитов составила 16,5%. У нас есть накопленный опыт, грамотная технология финансового анализа и стремление поддерживать развитие бизнеса, максимально сбалансированного с экологической точки зрения. Поэтому мы с удовольствием приняли участие в этом проекте” – комментирует Анна Савеня, директор по развитию бизнес-клиентов ПроКредит Банка.

Справка:

ООО Альтэко Груп – украинский EPC-подрядчик, который работает на рынке альтернативной энергетики с 2011 года. Преимуществом компании является реализация проектов “под ключ” собственными ресурсами, что дает возможность соблюдать контроль качества на каждом этапе выполнения проекта. В перечень услуг компании входит консалтинг, инжиниринг, поставка, строительство, ввод объекта в эксплуатацию, оформление “зеленого” тарифа, эксплуатация и сервис СЭС. В последнее время компания активно занимается девелопментом проектов ВИЭ.

ПроКредит Банк – банк со 100% иностранным капиталом (Германия). Кроме кредитования и обслуживания бизнеса, банк предлагает вкладчикам выгодные условия размещения денежных средств и гарантии их сохранения в немецком банке. Поддержка акционеров (ПроКредит Холдинг, Германия; Немецкий государственный банк развития KfW, Германия), принадлежность к международной группы ПроКредит и контроль со стороны Федерального управления финансового надзора Германии BaFin является гарантией стабильности и надежности ПроКредит Банка.