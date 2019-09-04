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На что нужно обратить внимание при покупке квартиры - советы Минюста

На что нужно обратить внимание при покупке квартиры - советы Минюста

Чтобы купить жилье и не попасть в имущественную аферу, нужно обращать внимание на некоторые юридические нюансы. В частности, речь идет о тщательной проверке документов и сведений в электронном государственном реестре имущественных прав на недвижимость.

Об этом рассказала в. о. руководителя юстиции Кировоградщины Анна Калинина, сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

«Чтобы не попасть на крючок к аферистам, нужно ответственно относиться к процессу купли-продажи имущества. В идеале при заключении сделки стоит обеспечить себе юридическое сопровождение адвоката, который будет проверять все документы. Если лишних денег на юристов нет, не критично. Покупатель и сам в состоянии уберечь себя, если будет знать, на какие аспекты обратить внимание», – отметила Анна Калинина.

По ее словам, среди самых рискованных следует упомянуть о таких случаях:

  • За короткое время у имущества регулярно менялись владельцы, то есть фактически состоялось несколько перерегистраций жилья по непонятным причинам.
  • Человек пытается реализовать только что приобретенную квартиру.
  • Обзор жилья потенциальному покупателю организует не сам владелец жилья и не риэлтор, специализирующийся на продаже недвижимости, а постороннее лицо.
  • Заключением договора купли-продажи занимается опять же не владелец дома или квартиры лично, а человек по доверенности.

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Также она обратила внимание на еще один нюанс: заверять сделку купли-продажи следует исключительно у проверенного нотариуса.

«При этом есть одно неписаное правило: право выбирать нотариуса остается за покупателем, а не продавцом жилья или любого другого вида имущества», – резюмировала Анна Калинина.

По материалам Finance.UA
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