0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

С 1 ноября "Киевпастранс" уволит всех кондукторов

С 1 ноября "Киевпастранс" уволит всех кондукторов

КП “Киевпастранс” сокращает должности кондукторов в связи с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда, которая заработает с 1 ноября, в итоге почти 1100 человек начиная с этого дня лишатся работы.

Об этом сообщили в пресс-службе КП “Киевпастранс” в ответ на информационный запрос издания КиевВласть.

Как отметили на предприятии, приказ о сокращении всех должностей контролеров-кассиров (кондукторов – ред.) датирован 15 августа 2019 года. Согласно документу, должности контролеров-кассиров в фактическом количестве 1088 человек (по штатному расписанию должно было быть 1767 человек) сокращаются с 1 ноября 2019 года.

В КП заверили, что о сокращении кондукторов предупредили в установленном законодательством порядке и при увольнении им должны выплатить выходное пособие.

Также в КП отмечают, что не все работающие сейчас на должностях кондукторов покинут предприятие, Им, якобы, предлагают другие вакантные должности КП, в частности, контролеров, утверждают в “Киевпастрансе”.

Стоит отметить, что постепенное сокращение должностей кондукторов происходило по меньшей мере последние три года. Так, по состоянию на начало 2017 года по факту в “Киевпастрансе” работало 1257 кондукторов (по штату 1873 единицы), на начало 2018 года – 1123 (по штату 1847 единиц), а на 1 июля текущего года – уже 1088 (по штату 1767 единиц).

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.