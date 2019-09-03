С 1 ноября "Киевпастранс" уволит всех кондукторов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
КП “Киевпастранс” сокращает должности кондукторов в связи с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда, которая заработает с 1 ноября, в итоге почти 1100 человек начиная с этого дня лишатся работы.
Об этом сообщили в пресс-службе КП “Киевпастранс” в ответ на информационный запрос издания КиевВласть.
Как отметили на предприятии, приказ о сокращении всех должностей контролеров-кассиров (кондукторов – ред.) датирован 15 августа 2019 года. Согласно документу, должности контролеров-кассиров в фактическом количестве 1088 человек (по штатному расписанию должно было быть 1767 человек) сокращаются с 1 ноября 2019 года.
В КП заверили, что о сокращении кондукторов предупредили в установленном законодательством порядке и при увольнении им должны выплатить выходное пособие.
Также в КП отмечают, что не все работающие сейчас на должностях кондукторов покинут предприятие, Им, якобы, предлагают другие вакантные должности КП, в частности, контролеров, утверждают в “Киевпастрансе”.
Стоит отметить, что постепенное сокращение должностей кондукторов происходило по меньшей мере последние три года. Так, по состоянию на начало 2017 года по факту в “Киевпастрансе” работало 1257 кондукторов (по штату 1873 единицы), на начало 2018 года – 1123 (по штату 1847 единиц), а на 1 июля текущего года – уже 1088 (по штату 1767 единиц).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам пересчитают зарплатыВчера, 20:01 - 89763 46
На содержание Мотор Сич требуется 12 млрд в годВчера, 20:24 - 2333 13
Газ "про запас" приобрели уже более 7 тысяч семейВчера, 14:30 - 3076 12
Смолий назвал причины укрепления гривны к долларуВчера, 15:02 - 3054 3
Высокие темпы роста зарплат будут стимулировать повышение цен - НБУ12 ч. назад - 755 3
Украинцам пересчитают зарплатыВчера, 20:01 - 89763 46
У кого из пенсионеров могут забрать выплаты при проверке пенсий6 ч. назад - 7641
Redmi Note 8 Pro уже установил рекорд по продаже15 ч. назад - 3094
В каком случае субсидию назначат автоматически3 ч. назад - 2734
На содержание Мотор Сич требуется 12 млрд в годВчера, 20:24 - 2333 13
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой7 ч. назад - 210
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)Вчера, 12:10 - 411
Google выпустила финальную версию Android 10 (инфографика)Позавчера, 15:10 - 571
Tesla выпустила новую версию Model 303.09.2019, 15:10 - 3381
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"02.09.2019, 15:10 - 1058