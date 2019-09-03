С 1 ноября "Киевпастранс" уволит всех кондукторов

КП “Киевпастранс” сокращает должности кондукторов в связи с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда, которая заработает с 1 ноября, в итоге почти 1100 человек начиная с этого дня лишатся работы.

Об этом сообщили в пресс-службе КП “Киевпастранс” в ответ на информационный запрос издания КиевВласть.

Как отметили на предприятии, приказ о сокращении всех должностей контролеров-кассиров (кондукторов – ред.) датирован 15 августа 2019 года. Согласно документу, должности контролеров-кассиров в фактическом количестве 1088 человек (по штатному расписанию должно было быть 1767 человек) сокращаются с 1 ноября 2019 года.

В КП заверили, что о сокращении кондукторов предупредили в установленном законодательством порядке и при увольнении им должны выплатить выходное пособие.

Также в КП отмечают, что не все работающие сейчас на должностях кондукторов покинут предприятие, Им, якобы, предлагают другие вакантные должности КП, в частности, контролеров, утверждают в “Киевпастрансе”.

Стоит отметить, что постепенное сокращение должностей кондукторов происходило по меньшей мере последние три года. Так, по состоянию на начало 2017 года по факту в “Киевпастрансе” работало 1257 кондукторов (по штату 1873 единицы), на начало 2018 года – 1123 (по штату 1847 единиц), а на 1 июля текущего года – уже 1088 (по штату 1767 единиц).