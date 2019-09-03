Сколько стоят б/у автомобили в Украине (инфографика)

Цены на б/у автомобили зависят их пробега.

Авто с пробегом менее 100 тыс. км – $9,5 тыс.

Авто с пробегом 100-300 тыс.- $5,6 тыс.

Авто с пробегом от 300 тыс. км – $2,8 тыс.

Об этом говорится на сайте olx.ua

Самыми популярными подержанными авто являются ВАЗы. Также часто покупают Volkswagen, Opel, Daewoo и Renault.

Что касается электромобилей, то Tesla можно купить за $53 тыс.

Цвет подержанных авто – самый популярный черный и белый.