Сколько стоят б/у автомобили в Украине (инфографика)

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Цены на б/у автомобили зависят их пробега.
Об этом говорится на сайте olx.ua
Самыми популярными подержанными авто являются ВАЗы. Также часто покупают Volkswagen, Opel, Daewoo и Renault.
Что касается электромобилей, то Tesla можно купить за $53 тыс.
Цвет подержанных авто – самый популярный черный и белый.
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