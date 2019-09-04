Названы самые населенные районы Киева

В Киеве по состоянию на начало второго полугодия 2019 официально проживало 2,95 миллиона человек. Численность киевлян в течение января-июня этого года выросла на 1873 человека, наиболее населенным районом стал Соломенский.

По официальным данным Главного управления статистики Киева, рождаемость в столице падает по сравнению с 2018 годом. За 6 месяцев 2019 году в Киеве родилось 15782 младенца, а умерло 16939 человека.

Несмотря на это, количество жителей столицы Украины выросло на 1873 человека. Произошло это за счет миграционных процессов – официально киевлянами стали 3030 гражданина.

Самое большое количество жителей в таких районах:

Соломенском – 376 500 человек.

Деснянском – 369 тыс человек,

Днепровском – 357 тыс человек.

Почти равное количество населения в Дарницком (345 тыс человек) и Святошинском (342 тыс человек) районах.

Наименьшее количество киевлян проживает в Печерском районе – 161 700 человек. Однако он остается наиболее густонаселенным за счет маленькой площади района.