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Названы самые населенные районы Киева

Названы самые населенные районы Киева

В Киеве по состоянию на начало второго полугодия 2019 официально проживало 2,95 миллиона человек. Численность киевлян в течение января-июня этого года выросла на 1873 человека, наиболее населенным районом стал Соломенский.

По официальным данным Главного управления статистики Киева, рождаемость в столице падает по сравнению с 2018 годом. За 6 месяцев 2019 году в Киеве родилось 15782 младенца, а умерло 16939 человека.

Несмотря на это, количество жителей столицы Украины выросло на 1873 человека. Произошло это за счет миграционных процессов – официально киевлянами стали 3030 гражданина.

Самое большое количество жителей в таких районах:

  • Соломенском – 376 500 человек.
  • Деснянском – 369 тыс человек,
  • Днепровском – 357 тыс человек.

Почти равное количество населения в Дарницком (345 тыс человек) и Святошинском (342 тыс человек) районах.

Наименьшее количество киевлян проживает в Печерском районе – 161 700 человек. Однако он остается наиболее густонаселенным за счет маленькой площади района.

По материалам Столичная недвижимость
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