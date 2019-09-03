Иностранец наладил в столице продажу фальшивых евро

Группа лиц, которую возглавил уроженец Казахстана, наладила в столице схему сбыта фальшивых евро, которые их сообщники печатали в Турции. Во время задержания фигурантов и проведения обысков правоохранители изъяли купюры, внешне похожи на евро, на общую сумму 46 тысяч.

Начато уголовное производство, сообщили в пресс-службе ГУНП в Киеве.

“Разоблачили группу лиц, которая обоснованно подозревается в сбыте поддельных денег в иностранной валюте. После задержания двух фигурантов с вещественными доказательствами правоохранители провели обыски по месту их жительства”, – указали в полиции.

По данным правоохранителей, в состав группы входили трое мужчин и одна женщина. Организатором оказался уроженец Казахстана, которому “помогали” двое жителей Житомирщины и киевлянка.

“Сначала мы задержали двух посредников, которые пытались сбыть 25 тысяч поддельных евро. Во время обысков по месту жительства организатора мы обнаружили еще 21 тысячу фальшивых банкнот. Вещественные доказательства изъяли, а всех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, – сообщил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максим Асланов.

Полицейские выяснили, что фальшивые евро злоумышленники получали из Турции, где их печатали другие сообщники. Столичные полицейские устанавливают, кто именно изготавливал поддельные купюры и пути их поступления в Украину.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Готовятся материалы в суд для избрания меры пресечения задержанным, которым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.