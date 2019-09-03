МВФ отменил возрастные ограничения для должности директора

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Совет управляющих Международного валютного фонда проголосовал за снятие возрастных ограничений, которые существовали относительно должности директора-распорядителя фонда. Это позволит занять эту должность представительнице ЕС.
Соответствующее решение принято простым большинство голосов, говорится в сообщении пресс-службы МВФ.
«С 1951 года на законодательном уровне в МВФ запрещалось назначение кандидатов на должность директора-распорядителя, которым было более 65 лет, а также запрещалось исполнять обязанности директора-распорядителя фонда после его 70-ого дня рождения», — поясняют в МВФ.
Отметим, что сейчас на кресло главы МВФ претендует представительница Евросоюза Кристалина Георгиева. Ей 66 лет, поэтому ее назначение противоречило бы правилам МВФ.
Сейчас фондом руководит Дэвид Липтон, который занимает должность исполняющего обязанности директора-распорядителя после того, как бывшая глава МВФ Кристин Лагард сложила с себя полномочия в связи с выдвижением на должность главы Европейского центрального банка.
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