Проминвестбанк снова выставили на продажу

20 сентября состоится повторный аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.

Об этом говорится в сообщении биржи ПФТС.

Начальная стоимость пакета ценных бумаг – 399,1 млн грн. Гарантийный взнос – 79,8 млн грн (20% от начальной цены лота).

Напомним, 28 августа на бирже “ПФТС” уже планировался аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка, которые были арестованы Государственной исполнительной службой по требованию компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами (в рамках исполнения решения Арбитражного суда г. Гааги от 02.05.2018 о взыскании с России в лице Минюста РФ 139 млн долл и 20 млн долл процентов в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у “приватовцев” в Крыму после его аннексии Россией).

Начальная цена тогда составляла 532,1 млн грн. Однако, как заявляла биржа “ПФТС”, 28 августа аукцион не состоялся ввиду отсутствия заявок (хотя интерес к лоту проявляли как минимум три компании: “Кредитное учреждение “Инвестиционная”, а также “ФК Женева” и “Європейське позикове товариство”).

НБУ заявлял, что потенциальные покупатели пакета акций Проминвестбанка в размере 99,77% на аукционе на бирже “ПФТС” должны получить предварительное согласование Нацбанка.

Как отмечал регулятор, лицо, приобретшее существенное участие в банке без такого согласования, может быть лишено голоса и оштрафовано, тогда как структура собственности самого банка – признана непрозрачной. А непрозрачная структура собственности может стать основанием для отнесения банка к категории проблемных, а впоследствии – в случае неустранения нарушения – банк может быть признан неплатежеспособным.

При этом в объявлении биржи “ПФТС” об аукционе по продаже 99,77% акций Проминвестбанка, который запланирован на 20 сентября, отдельно отмечается, что “право собственности на акции банка среди прочего может переходить к Покупателю (Клиенту Покупателя), согласно отлагательному условию с момента получения последним согласования Национального банка Украины на приобретение существенного участия в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Украины” (цитата).