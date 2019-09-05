В мире выросла скорость мобильного интернета

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За минувший год скорость загрузки данных в мобильных сетях на планете выросла на 21,4% до 27,69 Мбит/с.
Такие данные обнародовала компания Ookla, проанализировавшая данные пользовательских тестов в приложении Speedtest. Исследователи объясняют этот факт развертыванием сетей 5-го поколения.
Выросла за год скорость мобильного интернета и в Украине. Правда, не так существенно:
Из-за чего наша страна существенно просела в глобальном рейтинге до 91-го места. За год мы потеряли 20 позиций.
Еще значительнее ускорился проводной глобальный интернет. В среднем на планете за год он прибавил 37,4% – до 63,85 Мбит/с. Пытаются тянуться за мировым трендом и украинские провайдеры. Однако и в этом вопросе мы отстаем даже от среднего уровня.
За год скорость проводного интернета в нашей стране выросла с 36,62 Мбит/с до 48,93 Мбит/с. При этом опустилась в общем рейтинге с 44 на 52-е место. Среди стран, которые обогнали нас, есть даже Беларусь.
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