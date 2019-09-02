Межбанк: Нацбанк сгладил курсовые колебания

Чем прекрасен и чем опасен одновременно валютный рынок – так это периодически возникающими курсовыми качелями.

Как правило, в украинских реалиях на малообъемном рынке решения пары-тройки крупных игроков по продаже достаточно небольших по мировым рынкам объемов в 30-50 млн долларов способны кардинально изменять общую картину торгов и даже общий тренд по курсу.

Это позволяет активно зарабатывать как спекулянтам (если они вовремя соориентировались на новые сигналы рынка), так и той части продавцов или покупателей – кто случайно оказался в той же стороне, что и крупнейшие игроки, двигающие в этот момент рынок. Так произошло и сегодня.

При изначальных вводных, работавших против гривны (рост ликвидности в системе сразу на 4,89 млрд гривен и настрой на активную скупку валюты у импортеров и “дочек” иностранных компаний) – в конечном итоге после взлета котировок в первой половине сессии с утренних 25,30/25,32 гривен за доллар до 25,345/25,365 к 12:00 – затем стремительный обвал курса к 25,16/26,19 к концу дня.

После активного “разогрева” курса на дефиците валюты и продажи основных объемов в пределах 25,3425 гривен (справочный курс НБУ на 12 часов) – часть крупных игроков затем “залила” рынок валютой, чем с помощью спекулянтов и сбила так существенно котировки, но при этом уже не такими уж большими объемами фактических сделок. Ведь неслучайно курс НБУ на завтра зафиксировался на уровне 25,310639 гривен за доллар, что говорит о том,что все крупные сделки закрылись в пределах похожих котировок и средняя не так уж сильно и снизилась, даже после разбавления ее по низким котировкам второй половины дня.

Выиграл от таких валютных качелей и НБУ. Он выкупал ситуативный излишек доллара по 25,16 гривен в тот момент, когда котировки грозили провалиться к уровням в 25,10-25,12. Этими действиями Нацбанк и ЗВР пополнил, и курсовые колебания хоть как-то сгладил.

По слухам на финансовом рынке – основной причиной таких шараханий доллара в течение дня стали действия всего нескольких нерезидентов после оглашения нового уровня учетной ставки НБУ (регулятор снизил ее на 0,5% – до 16,5% годовых). Якобы у них было несколько сделок на вторичном рынке по покупке ОВГЗ и они решали, покупать ли эти бумаги до того момента, пока не была оглашена новая ставка. После чего решили, что стоит эти бумаги все же прикупить (пока их доходность не изменилась в связи с новой учетной ставкой ) и вышли с продажей доллара под эти операции. Вот эти сделки по продаже валюты и обвалили рынок ближе к обеду и сразу после него.

По факту – с утренних 25,30/25,32 после взлета до 25,345/25,365 гривен за доллар к 12:00 – курс затем просел до 25,16/25,19 гривен к концу дня (т.е. при продаже упал сразу на 13 копеек).

Главные события 5 сентября на межбанке:

1) Валютные ралли по доллару с утренних 25,30/25,32 гривен до пика 25,345/25,365 к 12:00 и затем резкий обвал котировок до 25,16/25,19 к концу сессии.

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но выкупал ситуативный избыток доллара в середине сессии по 25,16 гривен;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,3425 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 5 сентября установлен на уровне 25,310639.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,17 / 25,20

евро – 27,82/ 27,85

российский рубль – 0,3813 / 0,3819

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1044 / 1,1046

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