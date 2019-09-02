В Укрэнерго разоблачили коррупционную схему

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Служебные лица Укрэнерго организовали схему хищения более 40 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции в четверг, 5 сентября.
“Сейчас оперативники… проводят санкционированные обыски на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к противоправной деятельности”, – говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали факты преступной деятельности должностных лиц компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия.
Досудебное расследование продолжается.
В то же время, пресс-служба предприятия сообщает, что обыски идут в жилищах пяти руководителей Укрэнерго.
“Проводятся обыски в жилищах пяти руководителей Укрэнерго высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании”, – говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе не уточняют имена руководителей, у которых проводятся обыски.
Отмечается, что руководство и работники Укрэнерго выполняют все требования правоохранителей и оказывают полное содействие при выполнении следственных действий.
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