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В Укрэнерго разоблачили коррупционную схему

В Укрэнерго разоблачили коррупционную схему

Служебные лица Укрэнерго организовали схему хищения более 40 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции в четверг, 5 сентября.

“Сейчас оперативники… проводят санкционированные обыски на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к противоправной деятельности”, – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали факты преступной деятельности должностных лиц компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия.

Досудебное расследование продолжается.

В то же время, пресс-служба предприятия сообщает, что обыски идут в жилищах пяти руководителей Укрэнерго.

“Проводятся обыски в жилищах пяти руководителей Укрэнерго высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании”, – говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе не уточняют имена руководителей, у которых проводятся обыски.

Отмечается, что руководство и работники Укрэнерго выполняют все требования правоохранителей и оказывают полное содействие при выполнении следственных действий.

По материалам Корреспондент.net
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