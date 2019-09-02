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Фонд гарантирования ликвидировал еще один банк

Фонд гарантирования ликвидировал еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц прекратил государственную регистрации ПАО “КБ “Аксиома” как юридического лица, а следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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“Согласно статье 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО «КБ «Аксиома» прекращені.

В то же время, регулятор проинформировал о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица. Таким образом, выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО «КБ Аксиома» завершені.

По материалам Finance.UA
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