Фонд гарантирования ликвидировал еще один банк

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц прекратил государственную регистрации ПАО “КБ “Аксиома” как юридического лица, а следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
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“Согласно статье 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО «КБ «Аксиома» прекращені.
В то же время, регулятор проинформировал о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица. Таким образом, выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО «КБ Аксиома» завершені.
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