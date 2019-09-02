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В Украине избрали аудитора "Укроборонпрома"

В Украине избрали аудитора "Укроборонпрома"

Международная аудиторская компания “Baker Tilly Ukraine” стала победителем аукциона на проведение аудита консолидированной отчетности Государственного концерна “Укроборонпром”.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

К аукциону были допущены два участника, входящие в шесть крупнейших аудиторских компаний мирового уровня, а именно “Ernst & Young” и “Baker Tilly Ukraine”.

Это станет первым консолидированным аудитом Концерна за всю историю его существования. До того международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках Концерна.

Процесс поиска аудитора для “Укроборонпрома” длится с 2017 года и был разблокирован летом 2019-го, когда Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Наблюдательного совета Концерна.

“Оказалось, что за месяц возможно и подготовить необходимый пакет документов, и провести торги на ProZorro, и начать подготовку внутренней команды, которая будет сопровождать аудиторов и организовывать весь процесс. Мое видение – аудиторы должны начать работать в Концерне до конца текущего года. Сейчас создаем для них эти условия”, – прокомментировал результаты аукциона генеральный директор Абромавичюс.

Проведение международного аудита финансовой деятельности Концерна с привлечением международных экспертов он назвал главной задачей на ближайшую перспективу.

По материалам Finance.UA
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