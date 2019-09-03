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Высокие темпы роста зарплат будут стимулировать повышение цен - НБУ

Высокие темпы роста зарплат будут стимулировать повышение цен - НБУ

Стремительное расширение внутреннего спроса и высокие темпы роста заработных плат будут стимулировать повышение цен.

Об этом рассказал глава Национального банка Яков Смолий.

“Ускорение роста ВВП во втором квартале до 4,6% в годовом измерении было обусловлено преимущественно оживлением внутреннего потребления в условиях стремительного улучшения потребительских настроений”, – отметил он.

Предварительные оценки экономической активности в июле показали сохранение устойчивого внутреннего спроса. Внутренние политические риски для снижения инфляции до цели ослабли вместе с началом работы Верховной Рады нового созыва и формированием нового правительства.

Несмотря на это, сохраняются угрозы финансовой стабильности, связанные с ходом судебных процессов в отношении решений государства, направленных на оздоровление банковского сектора.

Актуальные риски внешнего происхождения:

  • прекращение транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года;
  • усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках;
  • эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Справка Finance.ua

  • Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.
  • НБУ продолжает цикл смягчения монетарной политики, так как ожидает замедления инфляции до цели 5%.
По материалам Finance.UA
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