Высокие темпы роста зарплат будут стимулировать повышение цен - НБУ

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Стремительное расширение внутреннего спроса и высокие темпы роста заработных плат будут стимулировать повышение цен.
Об этом рассказал глава Национального банка Яков Смолий.
“Ускорение роста ВВП во втором квартале до 4,6% в годовом измерении было обусловлено преимущественно оживлением внутреннего потребления в условиях стремительного улучшения потребительских настроений”, – отметил он.
Предварительные оценки экономической активности в июле показали сохранение устойчивого внутреннего спроса. Внутренние политические риски для снижения инфляции до цели ослабли вместе с началом работы Верховной Рады нового созыва и формированием нового правительства.
Несмотря на это, сохраняются угрозы финансовой стабильности, связанные с ходом судебных процессов в отношении решений государства, направленных на оздоровление банковского сектора.
Актуальные риски внешнего происхождения:
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