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Чурий прокомментировал досрочный выкуп ВВП-варрантов

Чурий прокомментировал досрочный выкуп ВВП-варрантов

Для решения о выкупе или обмене ВВП-варрантов, выпущенных при реструктуризации долга Украины в 2015 году, необходим комплексный подход.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина.

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Чурий напомнил, что в случае значительного роста экономики Украины необходимо будет выплатить по варрантам значительные суммы.

“Но также надо понимать, что Украина уже сэкономила проценты, потому что мы не платим проценты по сумме 3,2 млрд долларов, которые были конвертированы в варранты”, – сказал он и добавил, что поэтому “этот вопрос необходимо решать в комплексе”.

По материалам РБК-Украина
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