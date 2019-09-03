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ТОП-10 популярных легковых электромобилей в Украине

ТОП-10 популярных легковых электромобилей в Украине

По данным Укравтопрома, за восемь месяцев с начала года в Украине было поставлено на учет 4791 электромобиль.

Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года:

Легковые автомобили – 4441 шт., остальные 350 шт. – коммерческие авто.

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Украинцы продолжают отдавать предпочтение б/у машинам. За период с января по август 2019 года доля импортированных б/у авто на первичном рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте рынка – 95%.

ТОП-10 самых популярных легковых электромобилей в Украине:

  • NISSAN Leaf – за восемь месяцев 2019 года 2207 автомобилей.
  • TESLA Model S – 384 шт.;
  • BMW i3 – 243 шт.;
  • FIAT 500е – 207 шт.;
  • VOLKSWAGEN Е-Golf – 198 шт.;
  • RENAULT Zoe – 186 шт.;
  • MERCEDES-BENZ B -Class Electric Drive – 155 шт.;
  • TESLA Model X – 136 шт.;
  • CHEVROLET Bolt – 126 шт.;
  • JAGUAR I-Pace – 102 шт.

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Среди коммерческих авто – почти всю статистику сформировал RENAULT Kangoo Z.E. – 323 регистрации с начала года.

По материалам Finance.UA
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