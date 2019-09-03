ТОП-10 популярных легковых электромобилей в Украине

По данным Укравтопрома, за восемь месяцев с начала года в Украине было поставлено на учет 4791 электромобиль.

Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года:

Легковые автомобили – 4441 шт., остальные 350 шт. – коммерческие авто.

Украинцы продолжают отдавать предпочтение б/у машинам. За период с января по август 2019 года доля импортированных б/у авто на первичном рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте рынка – 95%.

ТОП-10 самых популярных легковых электромобилей в Украине:

NISSAN Leaf – за восемь месяцев 2019 года 2207 автомобилей.

TESLA Model S – 384 шт.;

BMW i3 – 243 шт.;

FIAT 500е – 207 шт.;

VOLKSWAGEN Е-Golf – 198 шт.;

RENAULT Zoe – 186 шт.;

MERCEDES - BENZ B -Class Electric Drive – 155 шт.;

TESLA Model X – 136 шт.;

CHEVROLET Bolt – 126 шт.;

JAGUAR I-Pace – 102 шт.

Среди коммерческих авто – почти всю статистику сформировал RENAULT Kangoo Z.E. – 323 регистрации с начала года.