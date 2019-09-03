ТОП-10 популярных легковых электромобилей в Украине

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По данным Укравтопрома, за восемь месяцев с начала года в Украине было поставлено на учет 4791 электромобиль.
Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года:
Легковые автомобили – 4441 шт., остальные 350 шт. – коммерческие авто.
Украинцы продолжают отдавать предпочтение б/у машинам. За период с января по август 2019 года доля импортированных б/у авто на первичном рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте рынка – 95%.
ТОП-10 самых популярных легковых электромобилей в Украине:
Среди коммерческих авто – почти всю статистику сформировал RENAULT Kangoo Z.E. – 323 регистрации с начала года.
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