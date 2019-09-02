Как физлицу-банкроту подать декларацию

Министерство юстиции утвердило форму Декларации об имущественном состоянии должника в деле о неплатежеспособности.

Такой приказ №2627/5 Минюст зарегистрировал 23 августа.

Об этом говорится в разъяснении Министерства юстиции.

Декларация – это один из необходимых документов среди других, которые необходимо приложить к заявлению об открытии производства по делу о неплатежеспособности.

Каковы условия подачи декларации:

Декларация заполняется физическим лицом или ФЛП .

Должник должен подать декларацию за 3 года (за каждый год отдельно), предшествовавшие подаче в суд заявления об открытии производства по делу о неплатежеспособности.

Что должен содержать документ – информацию в отношении имущества, доходов и расходов должника и членов его семьи, превышающих 30 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, за который подается декларация.

Должник лично заполняет и подписывает декларацию с указанием даты ее составления.

Куда подать – в хозяйственный суд в бумажном виде или по электронной почте с соблюдением требований законов по электронному документооборота с применением собственной квалифицированной электронной подписи.