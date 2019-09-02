0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 104 0

Как физлицу-банкроту подать декларацию

Как физлицу-банкроту подать декларацию

Министерство юстиции утвердило форму Декларации об имущественном состоянии должника в деле о неплатежеспособности.

Такой приказ №2627/5 Минюст зарегистрировал 23 августа.

Об этом говорится в разъяснении Министерства юстиции.

Банкротство физлиц в Украине

Декларация – это один из необходимых документов среди других, которые необходимо приложить к заявлению об открытии производства по делу о неплатежеспособности.

Каковы условия подачи декларации:

  • Декларация заполняется физическим лицом или ФЛП.
  • Должник должен подать декларацию за 3 года (за каждый год отдельно), предшествовавшие подаче в суд заявления об открытии производства по делу о неплатежеспособности.

Что должен содержать документ – информацию в отношении имущества, доходов и расходов должника и членов его семьи, превышающих 30 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, за который подается декларация.

Узнать свой кредитный рейтинг бесплатно

Должник лично заполняет и подписывает декларацию с указанием даты ее составления.

Куда подать – в хозяйственный суд в бумажном виде или по электронной почте с соблюдением требований законов по электронному документооборота с применением собственной квалифицированной электронной подписи.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.