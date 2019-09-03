На орбите Земли хотят построить первый космический отель

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Компания The Gateway Foundation (США) разрабатывает первый в мире космический отель. Космическая станция, названная в честь немецкого ученого Вернера фон Брауна, сможет вместить более 400 человек.
Об этом сообщает Planeta Today.
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В перспективе станция может быть расширена, поэтому на ней теоретически смогут проживать тысячи космических туристов. На первых этапах размещение в орбитальном отеле будет недешевым, но по мере развития технологий доставки в космос цена будет снижаться.
Предполагается, что космический отель Von Braun Space Station откроется в 2025 году и поначалу будет рассчитан на меньшее количество людей – за неделю станцию смогут посещать около 100 человек. Станция, как отмечают представители The Gateway Foundation, будет в целом напоминать комфортабельный круизный корабль.
Орбитальный отель будет основан на принципе модульности, посему будет динамично расширяться и развиваться. Авторы проекта говорят, что станция даже сможет похвастаться искусственной гравитацией.
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