Ernest Airlines ввел скидку на осенние рейсы из Украины

Лоукост Ernest Airlines ввел скидку на осенние рейсы в/из Украины.

Размер скидки – 20%.

Скидка действует по отношению к доступному на момент покупки тарифу.

Не распространяется на аэропортовые и административные сборы.

Что сделать для получения скидки – во время бронирования необходимо ввести промо-код AUTUMN20.

Код будет действовать до 8 сентября включительно.

Скидка распространяется на рейсы – с 1 октября по 15 декабря 2019 года.