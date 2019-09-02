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Ernest Airlines ввел скидку на осенние рейсы из Украины

Ernest Airlines ввел скидку на осенние рейсы из Украины

Лоукост Ernest Airlines ввел скидку на осенние рейсы в/из Украины.

Размер скидки – 20%.

Скидка действует по отношению к доступному на момент покупки тарифу.

Не распространяется на аэропортовые и административные сборы.

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Что сделать для получения скидки – во время бронирования необходимо ввести промо-код AUTUMN20.

Код будет действовать до 8 сентября включительно.

Скидка распространяется на рейсы – с 1 октября по 15 декабря 2019 года.

По материалам Finance.UA
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