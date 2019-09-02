Ernest Airlines ввел скидку на осенние рейсы из Украины

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Лоукост Ernest Airlines ввел скидку на осенние рейсы в/из Украины.
Размер скидки – 20%.
Скидка действует по отношению к доступному на момент покупки тарифу.
Не распространяется на аэропортовые и административные сборы.
Что сделать для получения скидки – во время бронирования необходимо ввести промо-код AUTUMN20.
Код будет действовать до 8 сентября включительно.
Скидка распространяется на рейсы – с 1 октября по 15 декабря 2019 года.
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