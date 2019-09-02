Всемирный банк может получить до 20% акций государственного Укргазбанка

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Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в структуры Всемирного банка, планирует выделить 30 миллионов евро кредита государственному Укргазбанку с возможностью конвертировать сумму этого кредита в 20% акций банка.
Об этом говорится в сообщении IFC.
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Вопрос о предоставлении такого кредита Укргазбанку планирует согласовать совет директоров IFC во время своего заседания, которое состоится 19 сентября. При этом вопрос о конвертации долга в акции украинского банка будет рассматриваться IFC самостоятельно.
Напомним, что о планах частичной приватизации Укргазбанка путем продажи части его акций всемирному банку сообщалось и ранее. В частности, в начале февраля 2019 года в Минфине сообщили, что начали подготовку к вхождению IFC в капитал Укргазбанка.
«Вхождение IFC в капитал Укргазбанка станет мощным сигналом для международных инвесторов, и будет способствовать дальнейшему развитию банковской системы в целом», — сообщила тогда министр финансов Украины Оксана Маркарова.
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