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Українці отримуватимуть кешбеки за перекази з Польщі

Українці отримуватимуть кешбеки за перекази з Польщі

Украинцы будут получать кешбэки за переводы из Польши через RIA.

Об этом сказано на сайте ПриватБанка.

Клиенты ПриватБанка получат гарантированный кешбэк 100 гривен за переводы из Польши через мобильное приложение My Ria.

Кто может получить кешбэк – все клиенты, которым отправят до декабря перевод от 100 злотых в эквиваленте, гарантированно получат кешбэк в размере 100 гривен.

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Также в рамках акции ПриватБанк разыграет экскурсионный тур в один из городов Украины.

Как это сделать – отправить денежный перевод Ria из Польши в Украину можно без посещения отделения банка – через мобильное приложение My Ria и банкоматы Euronet.

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Выплата перевода в Украине – по контрольному номеру в любом канале ПриватБанка: онлайн, в терминалах самообслуживания, банкоматах, отделениях банка.

Справка Finance.ua

  • 6 из 10 опрошенных украинцев уже успели поработать в Польше (43% в сфере производства и 23% – в строительстве).
  • Среди причин искать работу в Польше: близкое расположение к Украине – 57% и высокая заработная плата – 60% респондентов.
По материалам Finance.UA
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