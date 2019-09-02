Межбанк: коридор по доллару расширится

В четверг на поведение валютного рынка повлияют следующие факторы:

1) Поступления в банковскую систему гривны от погашения предыдущих выпусков ОВГЗ. Оплаты клиентов за облигации, приобретенные во вторник – не перекрыли сумм погашения предыдущих выпусков ОВГЗ. Это привело к росту остатков на корсчетах банков на утро четверга сразу на 4,89 млрд гривен – до 62,146 млрд. Часть этих средств клиенты оставят для работы на вторичном рынке ОВГЗ, часть потратят на текущие нужды или разместят на короткие депозиты до следующего аукциона Минфина, но часть гривны уйдет и на покупку валюты теми нерезидентами, кто решит уже выйти из облигаций и вернуть свои капиталы за рубеж. Это добавит спроса на валюту и окажет негативное влияние на курс гривны;

2) Продолжение периода покупки «дочками » иностранных компаний валюты для репатриации дивидендов. Еще до конца недели такие компании будут покупать валюту для вывода дивидендов за границу и это создает отличные возможности для спекулянтов и экспортеров “покачать” курс с общей игрой “на повышение”;

3) Текущие внешнеэкономические операции клиентов. С одной стороны – экспортеры должны финансировать свои текущие затраты в гривне и они активно продают для этого валюту. С другой – у импортеров после завершения ими в последней декаде августа своих основных налоговых платежей и закрытия месяца – начала появляться гривна от реализации импортной продукции на внутреннем рынке, и они все активнее выходят на межбанк с новыми покупками валюты для обеспечения проплат по своим зарубежным контрактам. Это тоже создает давление на курс.

Большинство факторов сегодня работает против нацвалюты, и по нашим прогнозам на межбанке сегодня коридор по доллару расширится – в пределах до 25,25-25,42 гривен.

Объем операций составит до 180-220 млн долларов при совершении до 420-450 сделок. Спекулятивные попытки «разогреть» курс в те моменты, когда «дочки» иностранных компаний и крупные импортеры будут выходить на рынок с покупкой валюты, продолжатся.

Наличный рынок продолжит работать в режиме « с оборота» со средним уровнем спреда по доллару в пределах 15 копеек и по евро – в пределах 20-25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,27 / 25,28

евро – 27,82 / 27,84

российский рубль – 0,3814/ 0,3818

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