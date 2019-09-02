Huawei официально представила Honor 20S (фото)

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Китайская компания Huawei представила в Китае смартфон Honor 20s, более дешевую версию модели Honor 20.
Вместо процессора Kirin 980 разработчики установили Kirin 810. Оба изготавливаются по 7-нанометровому техпроцессу. Графическим процессором новинки стал Mali-G52 MP6 вместо ранее установленного Mali-G76 MP10, но, по заверению производителя, снижение мощности не слишком ощутимо. Гаджет получил 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти без возможности расширения.
На задней панели установлены три камеры: 48 Мп основная, 8 Мп широкоугольная и 2 Мп датчик глубины. Honor 20S может похвастаться 32-мегапиксельной селфи-камерой, расположенной внутри отверстия в экране. Как селфи-камера, так и задняя камера на 48 Мп имеют пиксели размером 0,8 мкм и поддерживают биннинг пикселей.
Фото: gsmarena.com
Сканер отпечатков пальцев установлен на боковой панели телефона. Аккумулятор имеет емкость 3750 мАч и поддерживает быструю зарядку 20 Вт, то есть компания незначительно снизила скорость зарядки по сравнению с Honor 20.
Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой Magic UI2.1. В продаже смартфон появится в черном, белом и голубом вариантах цвета.
Honor 20S в настоящее время доступен для предварительного заказа, продажи должны начаться 5 сентября. Цена гаджета начинается с 1900 юаней (эквивалент $265) для модели 6/128 ГБ, модель с 8 ГБ ОЗУ — 2200 юаней ($308). Это существенно дешевле, чем базовая модель HONOR 20 с 8/128 ГБ, которая стоит $376.
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