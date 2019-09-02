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Великобритания выделит дополнительные 2 миллиарда фунтов на Brexit

Великобритания выделит дополнительные 2 миллиарда фунтов на Brexit

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид анонсировал выделение дополнительных 2 млрд фунтов на реализацию Brexit в следующем году.

Об этом сообщает Express.

“В течение моих первых нескольких дней в качестве канцлера (казначейства Великобритании – ред.) я предоставил 2,1 млрд фунтов дополнительного финансирования для Brexit и подготовки к выходу без соглашения, и сегодня я могу сказать, что мы предоставляем еще 2 млрд фунтов для реализации Brexit в следующем году”, – заявил Джавид.

Он добавил, что это означает больше сотрудников пограничной службы и улучшенную транспортную инфраструктуру в британских портах.

По словам Джавида, Великобритания не должна отвлекаться от “возможностей, которые есть впереди”.

По материалам УНН
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