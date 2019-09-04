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Ремонт в аэропорту "Киев" оценили в 33 млн гривен

Ремонт в аэропорту "Киев" оценили в 33 млн гривен

Стоимость текущего ремонту взлетно-посадочной полосы и частичный ремонт рулежных дорожек в аэропорту “Киев” им. Игоря Сикорского оценили в 33 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

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“Аэропорт “Киев” закрыт в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы. Также будет проведен частичный ремонт рулежных дорожек №1 и №2. Стоимость работ, которые будут производиться, оценивается в 33 млн грн”, – отмечается в сообщении.

Напомним, международный аэропорт “Киев” закрыт на ремонт взлетно-посадочной полосы со 2 по 12 сентября.

По материалам Finance.UA
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