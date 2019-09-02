В августе машины бывшие в эксплуатации заняли треть первичного рынка легковых авто. В 2018 году их было 58 %. Такой показатель превысил прошлогодние августовские регистрации импортированных авто в 2,4 раза.

Такие данные сообщает Укравтопром.

Автомобили возрастом старше 10 лет составили 36% первичных регистраций иномарок с пробегом. Самым возрастным автомобилем, получившим украинский регистрационный номер в августе, стал Buick Regal 1987 года выпуска.

Предпочтения украинцев относительно бензинового авто или других видов распределились так:

Бензин – 49% первичных регистраций импортированных авто с пробегом.

Дизельные авто – 39%.

Автомобилей с ГБО – более 7%.

Электромобили – 3%.

Гибриды – 2%.

ТОП-5 подержанных авто, которые предпочитают украинцы

Первое место у Volkswagen – 4 тыс. машин.

Второе место заняла Skoda – 2060 авто.

На третьем месте – Renault – 2002 авто.

Четвертое место у Ford – 1930 авто.