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В августе машины бывшие в эксплуатации заняли треть первичного рынка легковых авто. В 2018 году их было 58 %. Такой показатель превысил прошлогодние августовские регистрации импортированных авто в 2,4 раза.
Такие данные сообщает Укравтопром.
Автомобили возрастом старше 10 лет составили 36% первичных регистраций иномарок с пробегом. Самым возрастным автомобилем, получившим украинский регистрационный номер в августе, стал Buick Regal 1987 года выпуска.
Предпочтения украинцев относительно бензинового авто или других видов распределились так:
ТОП-5 подержанных авто, которые предпочитают украинцы
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