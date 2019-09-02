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ТОП-5 подержанных авто, которые предпочитают украинцы

ТОП-5 подержанных авто, которые предпочитают украинцы

В августе машины бывшие в эксплуатации заняли треть первичного рынка легковых авто. В 2018 году их было 58 %. Такой показатель превысил прошлогодние августовские регистрации импортированных авто в 2,4 раза.

Такие данные сообщает Укравтопром.

Автомобили возрастом старше 10 лет составили 36% первичных регистраций иномарок с пробегом. Самым возрастным автомобилем, получившим украинский регистрационный номер в августе, стал Buick Regal 1987 года выпуска.

Предпочтения украинцев относительно бензинового авто или других видов распределились так:

  • Бензин – 49% первичных регистраций импортированных авто с пробегом.
  • Дизельные авто – 39%.
  • Автомобилей с ГБО – более 7%.
  • Электромобили – 3%.

Карты для водителей

  • Гибриды – 2%.

ТОП-5 подержанных авто, которые предпочитают украинцы

  • Первое место у Volkswagen – 4 тыс. машин.
  • Второе место заняла Skoda – 2060 авто.
  • На третьем месте – Renault – 2002 авто.
  • Четвертое место у Ford – 1930 авто.
  • На пятом месте Opel – 1618 украинских номеров.
По материалам Finance.UA
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