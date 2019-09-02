Alitalia снизила цены на авиабилеты Киев-Рим

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Компания Alitalia снизила цены на авиабилеты в Киев-Рим. Скидка действует на билеты эконом-класса – до 121 евро в обе стороны.
Скидка действует на тариф Economy Light. Туда включена перевозка только ручной клади.
Бесплатно можно взять – одну сумку весом до 8 кг и габаритами до 55х35х25 см, рюкзак или ноутбук.
Акционные тарифы на вылеты из Киева в Рим будут доступны для оформления до 20 сентября 2019 года.
Период путешествий – с 17 сентября 2019 года до 29 марта 2020 года.
Даты с билетами Киев-Рим от 121 евро:
8 ноября — 16 ноября
15 ноября — 20 ноября
17 ноября — 20 ноября
24 ноября — 27 ноября
1 декабря — 4 декабря
8 декабря — 11 декабря
12 января — 15 января
19 января — 22 января
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