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Alitalia снизила цены на авиабилеты Киев-Рим

Alitalia снизила цены на авиабилеты Киев-Рим

Компания Alitalia снизила цены на авиабилеты в Киев-Рим. Скидка действует на билеты эконом-класса – до 121 евро в обе стороны.

Скидка действует на тариф Economy Light. Туда включена перевозка только ручной клади.

Бесплатно можно взять – одну сумку весом до 8 кг и габаритами до 55х35х25 см, рюкзак или ноутбук.

Акционные тарифы на вылеты из Киева в Рим будут доступны для оформления до 20 сентября 2019 года.

Период путешествий – с 17 сентября 2019 года до 29 марта 2020 года.

Даты с билетами Киев-Рим от 121 евро:

8 ноября — 16 ноября

15 ноября — 20 ноября

17 ноября — 20 ноября

24 ноября — 27 ноября

1 декабря — 4 декабря

8 декабря — 11 декабря

12 января — 15 января

19 января — 22 января

По материалам Finance.UA
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