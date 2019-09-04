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Сколько украинцев пользуются админуслугами онлайн

Сколько украинцев пользуются админуслугами онлайн

Админуслугами в режиме онлайн пользовались лишь 5% респондентов, опрошенных в рамках исследования по оценке населением Украины качества предоставления административных услуг.

Об этом рассказала директор Фонда «Демократические инициативы имени Илько Кучерива» Ирина Бекешкина.

“По поводу государства в смартфоне. Все же только 5% населения уже пользовались административными услугами онлайн. Это, конечно, надо расширять, потому что их мало. Но при этом не надо забывать, что, согласно нашему последнему опросу, вообще интернетом пользуются в Украине 70% населения, 30% – интернетом не пользуется. Причем очень часто эти 30% – это именно те люди, которые больше всего нуждаются в административных услугах”, – рассказала Бекешкина.

Она считает, что “государство в смартфоне” стоит внедрять, но прежде всего необходимо расширять круг пользователей услуг.

Согласно исследованию, чаще всего опрошенными респондентами использовались сервисы Министерства социальной политики — 47,4%, что связано с большим количеством обращений за услугами социального характера, а также Министерства юстиции и Государственной фискальной службы – 30,3% и 22,6% соответственно.

По материалам УКРИНФОРМ
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