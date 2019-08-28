Расстояние между новыми станциями метро увеличили до 3 км - Парцхаладзе

Максимальное расстояние между новыми станциями метро увеличено от 2 до 3 км. Такая норма относительно нового строительства станций начала действовать с 1 сентября этого года.

Об этом сообщает Лев Парцхаладзе в сети Facebook.

Читайте также: Раздельная сортировка мусора в отелях будет обязательной

“Министерством было принято решение об увеличении максимального расстояния между станциями метро с 2 до 3 км, в то время как минимальное расстояние осталась неизменным – 900 м”, – отмечает Парцхаладзе

По его мнению, это поможет оптимально организовывать маршруты общественного транспорта, связывая его с важными пересадочными узлами, позволит всем людям использовать преимущества общественного транспорта и уменьшить пробки на дорогах.

Согласно новым ГСН, расстояние между станциями должно быть не менее 900 м и не более 3 км. При этом, если расстояние составляет более 2 км, то необходимо предусматривать аварийный выход на поверхность, оборудованный тамбур-шлюзом с подпором воздуха не менее 20 Па. А в случае невозможности организации аварийного выхода наружу необходимо предусматривать эвакуационные выходы, расположенные в средней трети между этими станциями.

Расстояние между станциями считается от платформы до платформы.