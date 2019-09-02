МинАПК выдало 80 млн грн дотаций агропроизводителям

Более 80 млн грн уже перечислено украинским сельхозпроизводителям на компенсацию процентов по кредитам.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

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“По состоянию на 30 августа в структурные подразделения ОГА фактически направлено 80,69 млн грн на компенсацию процентов по привлеченным кредитам. В частности, 78,94 млн грн уже перечислено заемщикам”, – говорится в сообщении ведомства.

Наибольшие суммы компенсации начислены сельхозпроизводителям Винницкой (7,14 млн грн), Киевской (6,84 млн грн), Черкасской (6,64 млн грн), Хмельницкой (5,40 млн грн), Полтавской (5,15 млн грн), Харьковской (5,04 млн грн), Сумской (4,18 млн грн), Днепропетровской (4,09 млн грн) и Черниговской (4,06 млн грн) областей.

Ранее Счетная палата заявила о задержке выплат дотаций агропроизводителям со стороны МинАПК.

Отметим, что по этой государственной программе деньги получают те агропредприятия, которые отстраивают животноводческие комплексы, элеваторы и иную инфраструктуру АПК.