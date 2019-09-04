Украина поднялась в рейтинге привлекательности для туристов

За последние два года Украина поднялась на 10 позиций в Индексе конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма и заняла там 78 место.

Об этом свидетельствует доклад Всемирного экономического форума в области туризма.

“Украина имела самый быстрый темп роста в субрегионе, поднявшись на 10 мест, и заняв 78 место в мире. В частности, по мере стабилизации и восстановления страны, Украина резко улучшила деловую среду (с 124 на 103 место), безопасность (с 127 на 107 место), международную открытость (с 78 на 55 место) и общую инфраструктуру (с 79 на 73 место)”.

Согласно докладу, Украина имеет 3,7 балла из 7. Окружают наше государство в рейтинге Ямайка, Шри-Ланка, Армения, Казахстан и Намибия.

Традиционно привлекательными для путешественников являются Испания (5,4 балла), Франция (5,4 балла), Германия (5,4 балла), Япония (5,4 балла) и Соединенные Штаты Америки (5,3 балла).

Наиболее сложными для путешествий оказались Йемен (2,4 балла), Чад (2,5 балла) и Либерия (2,6 балла).

Индекс конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма рассчитывают на основе 15 факторов (бизнес-среда, безопасность, здравоохранение и гигиена, человеческие ресурсы и рынок труда, цены, инфраструктура, природные, культурные ресурсы и т.д.).

Количество путешественников странами мира увеличилась в 2018 году на 1,4 миллиарда человек.

Правительства стран должны выработать общие подходы к сбалансированию экономических выгод от повышения конкурентоспособности туристической отрасли, одновременно эффективно развивая инфраструктуру, ценные природные и культурные ценности, от которых она зависит.

В этом году седьмой год подряд прирост экспорта туризма в мире (+ 4%) превысил показатель роста товарного экспорта (+ 3%).

Учитывая такие быстрые темпы роста, международные прибыли в сфере туризма до 2030 года составят 1,8 миллиарда.