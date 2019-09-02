Volvo провела тест-драйв автономного грузовика (видео)

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Японский отдел шведского автопроизводителя AB Volvo продемонстрировал автономный грузовик в городе Хоккайдо.
Об этом сообщает Kyodo.
“Японский отдел шведского AB Volvo продемонстрировал журналистам в четверг грузовик с высоким уровнем автономии возле сахарного завода в городе Хоккайдо, который может ехать 1,5 км без участия водителя”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что тестирование началось еще в начале августа.
В ходе демонстрации перед журналистами автономный грузовик смог проехать 200 метров по обычной дороге вокруг завода со скоростью в 20 км в час.
При этом в транспортном средстве присутствовал человек, однако сам водитель не касался руля во время непродолжительной поездки.
Прогнозируется, что в 2027 году в Японии будет нехватка около 240 тысяч водителей из-за стремительного старения нации, и поэтому в стране уже сегодня активно работают над решением будущей проблемы.
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