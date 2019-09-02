Volvo провела тест-драйв автономного грузовика (видео)

Японский отдел шведского автопроизводителя AB Volvo продемонстрировал автономный грузовик в городе Хоккайдо.

Об этом сообщает Kyodo.

“Японский отдел шведского AB Volvo продемонстрировал журналистам в четверг грузовик с высоким уровнем автономии возле сахарного завода в городе Хоккайдо, который может ехать 1,5 км без участия водителя”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что тестирование началось еще в начале августа.

В ходе демонстрации перед журналистами автономный грузовик смог проехать 200 метров по обычной дороге вокруг завода со скоростью в 20 км в час.

При этом в транспортном средстве присутствовал человек, однако сам водитель не касался руля во время непродолжительной поездки.

Прогнозируется, что в 2027 году в Японии будет нехватка около 240 тысяч водителей из-за стремительного старения нации, и поэтому в стране уже сегодня активно работают над решением будущей проблемы.