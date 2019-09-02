0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

Volvo провела тест-драйв автономного грузовика (видео)

Volvo провела тест-драйв автономного грузовика (видео)

Японский отдел шведского автопроизводителя AB Volvo продемонстрировал автономный грузовик в городе Хоккайдо.

Об этом сообщает Kyodo.

“Японский отдел шведского AB Volvo продемонстрировал журналистам в четверг грузовик с высоким уровнем автономии возле сахарного завода в городе Хоккайдо, который может ехать 1,5 км без участия водителя”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что тестирование началось еще в начале августа.

В ходе демонстрации перед журналистами автономный грузовик смог проехать 200 метров по обычной дороге вокруг завода со скоростью в 20 км в час.

При этом в транспортном средстве присутствовал человек, однако сам водитель не касался руля во время непродолжительной поездки.

Прогнозируется, что в 2027 году в Японии будет нехватка около 240 тысяч водителей из-за стремительного старения нации, и поэтому в стране уже сегодня активно работают над решением будущей проблемы.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.