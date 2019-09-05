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Суд Нидерландов признал новое правило Ryanair неправомерным

Суд Нидерландов признал новое правило Ryanair неправомерным

Суд Нидерландов признал неправомерным новое правило Ryanair, которое ограничивало возможности пассажиров для подачи претензии при задержках рейсах. Об этом сообщили в компании AirHelp, которая выступила инициатором иска к лоу-косту.

Правило предусматривало, что пассажир, имеющий право на компенсацию из-за задержки, отмены рейса или отказа в перевозке из-за овербукинга в соответствии с регуляцией ЕС №261/2004, первоначально должен направить претензию напрямую в авиакомпанию.

Только в случае, если прямое урегулирование не окажется успешным, путешественник мог обратиться за помощью к юристам. В AirHelp отмечают, что данное положение ранее было признано обоснованным в Англии, после чего его в свои правила помимо Ryanair также добавили British Airways и easyJet.

«Мотивация авиакомпаний очевидна: с этим положением пассажирам сложнее добиться выплаты своей компенсации», — прокомментировала региональный представитель AirHelp в Восточной Европе Евгения Курмачёва.

По данным компании, основанным на анализе сотен тысяч претензий, которые сервис направил в авиакомпании, в среднем почти каждая вторая заявка была первоначально отклонена по неправомерным причинам. В AirHelp приводят пример easyJet, которая, по информации сервиса, выплатила компенсацию только в 2% всех случаев, когда дальнейшие юридические мероприятия не предпринимались.

Регуляция ЕС №261/2004 и практика решений европейский судов позволяет пассажирам получить компенсацию от 250 до 600 евро за отмену, задержку рейса более чем на три часа или отказ в перевозке из-за овербукинга. Размер компенсации зависит от дальности перелета.

После введения новых правил на рынке появились несколько компаний, включая AirHelp, которые помогали пассажирам в получении компенсации в обмен на определенный процент от выплаты авиакомпаний за свои услуги.

В 2013 году Еврокомиссия предприняла попытку изменить регуляцию ЕС №261/2004. Одной из причин стало то, что компенсацию при отменах рейсов выплатили только 2-4% авиапутешественников, которые заполнили анкеты.

По материалам Avianews.com
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