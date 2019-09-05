Суд Нидерландов признал новое правило Ryanair неправомерным

Суд Нидерландов признал неправомерным новое правило Ryanair, которое ограничивало возможности пассажиров для подачи претензии при задержках рейсах. Об этом сообщили в компании AirHelp, которая выступила инициатором иска к лоу-косту.

Правило предусматривало, что пассажир, имеющий право на компенсацию из-за задержки, отмены рейса или отказа в перевозке из-за овербукинга в соответствии с регуляцией ЕС №261/2004, первоначально должен направить претензию напрямую в авиакомпанию.

Только в случае, если прямое урегулирование не окажется успешным, путешественник мог обратиться за помощью к юристам. В AirHelp отмечают, что данное положение ранее было признано обоснованным в Англии, после чего его в свои правила помимо Ryanair также добавили British Airways и easyJet.

«Мотивация авиакомпаний очевидна: с этим положением пассажирам сложнее добиться выплаты своей компенсации», — прокомментировала региональный представитель AirHelp в Восточной Европе Евгения Курмачёва.

По данным компании, основанным на анализе сотен тысяч претензий, которые сервис направил в авиакомпании, в среднем почти каждая вторая заявка была первоначально отклонена по неправомерным причинам. В AirHelp приводят пример easyJet, которая, по информации сервиса, выплатила компенсацию только в 2% всех случаев, когда дальнейшие юридические мероприятия не предпринимались.

Регуляция ЕС №261/2004 и практика решений европейский судов позволяет пассажирам получить компенсацию от 250 до 600 евро за отмену, задержку рейса более чем на три часа или отказ в перевозке из-за овербукинга. Размер компенсации зависит от дальности перелета.

После введения новых правил на рынке появились несколько компаний, включая AirHelp, которые помогали пассажирам в получении компенсации в обмен на определенный процент от выплаты авиакомпаний за свои услуги.

В 2013 году Еврокомиссия предприняла попытку изменить регуляцию ЕС №261/2004. Одной из причин стало то, что компенсацию при отменах рейсов выплатили только 2-4% авиапутешественников, которые заполнили анкеты.