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Нелегальные застройки Киева можно найти онлайн

Нелегальные застройки Киева можно найти онлайн

В Украине появился портал, где размещена актуальная информация о застройке Киева и выявленных случаях самовольного строительства.

Об этом говорится на сайте КГГА.

“Городская власть осуществляет постоянный мониторинг самовольных застроек. Проверка наличия разрешительной документации на строительство необходима каждому, кто планирует приобрести жилье или нежилую недвижимость в столице”, – подчеркнул первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Портал по ссылке.

На портале все объекты строительства обозначены четырьмя цветами:

  • зеленый – «законное строительство»,
  • желтый – «требует дополнительной проверки»,
  • красный – «самовольное строительство»,
  • белый – «ждет решения».

“Признаками самовольного строительства является строительство объекта на земельном участке, который не отведен для этой цели, или строительство без соответствующего документа, который дает право выполнять строительные работы, или должным образом утвержденного проекта, или с существенными нарушениями строительных норм и правил”, – отметил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

В каком городе выгоднее всего сдавать жилье?

Информация на портале постоянно обновляется. В частности, в случае устранения или, наоборот, выявления нарушений во время проверки статус объектов строительства может быть изменен.

По материалам Finance.UA
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