Межбанк: что будет "качать" курс в среду

Среда на валютном рынке пройдет с сохранением тенденции по постепенному росту статистики торгов и с новыми попытками покачать курс в течение дня.

На поведение клиентов и курс на межбанке повлияют:

1) Расчеты компаний по купленным вчера на аукционе Минфина ОВГЗ. Продано облигаций всего на 1,904 млрд гривен, что достаточно средний результат (если вспомнить не так давно объемы 6 млрд и выше), но часть этих бумаг купили нерезиденты и они будут продавать валюту для закрытия этих сделок в гривне. Это увеличит объем предложения на торгах.

Иностранцы стали чуть сговорчивее и терпимее к попыткам Минфина Украины снизить доходность по новым размещениям, так как вероятнее всего Монетарный комитет НБУ сейчас понизит учетную ставку ( по нашему прогнозу – такое снижение составит 0,5-1% годовых), и покупатели хотят зафиксировать еще действующую доходность по покупаемым облигациям на первичном рынке;

2) Период покупки «дочками » иностранных компаний валюты для репатриации дивидендов. Первая декада месяца всегда “дает хлеб” спекулянтам за счет покупок валюты такими компаниями. А экспортеры с удовольствием в эти дни придерживают валюту, чем также подогревают курс и стараются завысить котировки;

3) Текущая деятельность клиентов и необходимость закрыть расчеты по августу с персоналом. У экспортеров практически закончились гривневые ресурсы, полученные от Госказначейства в виде возмещений НДС, и они активнее продают валюту для обеспечения текущей хозяйственной деятельности. А до 7-го числа большинство клиентов проводят свои расчеты с персоналом по предыдущему месяцу, и на это им тоже нужна гривна. Дефицит гривны стимулирует рост предложения валюты от экспортеров и ограничивает возможности импортеров по ее покупке. Это работает в пользу укрепления нацвалюты.

По нашим прогнозам объем операций на межбанке сегодня составит до 250 млн долларов при совершении до 500-540 сделок.

Наличный рынок продолжит работать в режиме « с оборота», но из-за нестабильности курса межбанка – увеличит спред между покупкой и продажей валюты в пределах 20-25 копеек по доллару и до 27-35 копеек по евро.

По нашим расчетам коридор по доллару на торгах сегодня будет в пределах 25,20-25,35 гривен с новыми спекулятивными попытками «разогреть» курс в те моменты, когда “дочки” иностранных компаний будут выходить на рынок с покупкой валюты под репатриацию дивидендов.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,24 / 25,26

евро – 27,63 / 37,64

российский рубль – 0,3767 / 0,3774

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