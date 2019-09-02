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В Германии создали "невидимые" солнечные панели для авто

В Германии создали "невидимые" солнечные панели для авто

Немецкие ученые из Fraunhofer Institute разработали особый тип солнечных панелей, которые можно перекрашивать в любой цвет и устанавливать на крышах практически любых марок автомобилей.

Свою разработку немецкие ученые показали во время Франкфуртского автосалона IAA, сообщает пресс-служба института.

По словам разработчиков, новые солнечные элементы могут быть полностью покрыты любым типом краски и поэтому фактически невидимы. Потеря эффективности из-за стеклянного покрытия составит лишь 7%.

Во время работы солнечные панели преобразуют солнечное излучение в электричество, при этом помогая снизить перегрев автомобиля.

Согласно данным института, встроенные солнечные элементы имеют мощность около 210 Вт / м² и могут обеспечивать устойчивый источник электричества, добавляя примерно 10% в запас хода для электромобилей.

Потенциал изобретения солнечных панелей нового типа был исследован институтом в сотрудничестве с несколькими экспедиторскими компаниями в рамках измерительной кампании с 2016 по 2017 год: шесть грузовых автомобилей были оснащены датчиками инсоляции и температуры и GPS, а их маршруты в США и Европе были записаны и проанализированы.

В результате было установлено, что каждый грузовик может за год произвести и использовать до 7000 кВт*ч электроэнергии, чего будет достаточно, чтобы обеспечить фуру энергией на 7000 км.

По материалам Обозреватель
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