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В Австрии испытали первый гибридный поезд

В Австрии испытали первый гибридный поезд

Федеральные железные дороги Австрии (ÖBB) в тестовом режиме запустили прототип экопоезда Siemens Desiro ML Cityjet.

Об этом сообщает Railtech.com.

“В течение сентября экопоезд Cityjet будет тестироваться на четырех региональных и преимущественно неэлектрифицированных маршрутах в Нижней Австрии”, – говорится в сообщении.

До 13 сентября экопоезд будет обслуживать линию Санкт-Пёльтен – Горн. В период с 16 по 20 сентября он Cityjet будет использоваться на маршрутах Сент-Пёльтен -Хайнфельд и Сент-Пёльтен – Кремс. После этого, с 23 по 27 сентября, транспортное средство будет курсировать между Пёхларн и Шайбс.

Как отмечается, гибридный поезд способен работать как на электрифицированных направлениях, так и на неэлектрифицированных благодаря встроенной батарее. Он был переоборудован из модифицированного многоцелевого электрического Desiro ML. Аккумуляторная система установлена ​​на крыше поезда. Она заряжается на электрифицированных участках, когда поезд питается от контактной сети.

По материалам УКРИНФОРМ
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