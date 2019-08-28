Lamborghini показал первый электрифицированный суперкар (фото)

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Итальянский автопроизводитель Lamborghini показал суперкар под названием Sian.
Об этом сообщает портал Motor1.
“Суперкар (Lamborghini – ред.) получил имя Sian и оценен в впечатляющие 3,6 миллиона долларов США”, – говорится в сообщении.
Сколько именно автомобилей Sian собирается построить Lamborghini, неизвестно, но, по слухам, тираж будет ограничен 63 экземплярами.
Также, по предварительным данным, силовая установка основана на том же 6,5-литровом V12, использованном в экстремальном Lamborghini Aventador SVJ, но бензиновый мотор сопроводили определенной электрической надстройкой.
Не исключено, что речь идет о стартер-генераторе, с которым суперкар превращается в “мягкий гибрид”. Он якобы добавляет к мощности атмосферного двигателя 30 л.с., доводя совокупную отдачу силовой установки до 800 л.с.
Отмечается, что Lamborghini Sian становится не первым гибридом в истории марки, но первым серийным электрифицированным суперкаром из Санта-Агаты, который можно будет приобрести.
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