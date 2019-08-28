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Кличко рассказал, что делать на случай сбоев в системе электронного билета

Кличко рассказал, что делать на случай сбоев в системе электронного билета

Киевский метрополитен стал 5-м в мире, где ввели расчет в метро с помощью этих приложений.

Но внедряя систему электронного билета в общественном транспорте, город обязательно должен иметь резервный вариант работы на случай возможных сбоев программ и внешнего вмешательства в систему.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время расширенного заседания коллегии КГГА.

К чему могут привести сбои в системе электронного билета – к масштабным сбоям в работе транспортной системы города.

Ежедневно услугами столичного метрополитена пользуются более полутора миллиона пассажиров. Услугами КП «Киевпастранс» – более одного миллиона человек.

“Система адаптирована к приему карточки киевлянина. Так что льготники не должны волноваться. Однако есть недостатки, на которые немедленно надо обратить внимание. До сих пор не решен вопрос финансирования изготовления электронного билета учащегося. Как и вопрос обеспечения студенческими билетами. Также остается актуальным утверждение алгоритма выдачи электронных билетов гражданам льготных категорий, которые не имеют и не могут получить муниципальные карты», – отметил мэр столицы.

Кличко также поручил изучить вопрос совместимости системы электронного билета и системы, которая работает с приложениями Google Pay и Apple Pay.

Мои Fiнансы:

Какие станции метрополитена уже присоединены:

  • “Крещатик”, “Театральная”, “Майдан Незалежности”, “Акедемгородок”, “Лесная”, “Арсенальная”, “Теремки”, “Выдубичи”, “Сырец” и “Почайна”.
  • С 25 августа на этих станциях проходит продажа и пополнение исключительно транспортной карты Kyiv Smart Card.

Как пользоваться Е-билетом:

  • Пассажир покупает QR-билет или транспортную карту, которую нужно зарегистрировать в кабинете пользователя.
  • Е-билет в дальнейшем можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи.
  • Общественный транспорт оборудован валидаторами – специальными считывающими устройствами.
  • Пассажир подносит транспортную карточку или QR-билет к валидатору – проезд оплачен.
По материалам Finance.UA
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