Кличко рассказал, что делать на случай сбоев в системе электронного билета

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Киевский метрополитен стал 5-м в мире, где ввели расчет в метро с помощью этих приложений.
Но внедряя систему электронного билета в общественном транспорте, город обязательно должен иметь резервный вариант работы на случай возможных сбоев программ и внешнего вмешательства в систему.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время расширенного заседания коллегии КГГА.
К чему могут привести сбои в системе электронного билета – к масштабным сбоям в работе транспортной системы города.
Ежедневно услугами столичного метрополитена пользуются более полутора миллиона пассажиров. Услугами КП «Киевпастранс» – более одного миллиона человек.
“Система адаптирована к приему карточки киевлянина. Так что льготники не должны волноваться. Однако есть недостатки, на которые немедленно надо обратить внимание. До сих пор не решен вопрос финансирования изготовления электронного билета учащегося. Как и вопрос обеспечения студенческими билетами. Также остается актуальным утверждение алгоритма выдачи электронных билетов гражданам льготных категорий, которые не имеют и не могут получить муниципальные карты», – отметил мэр столицы.
Кличко также поручил изучить вопрос совместимости системы электронного билета и системы, которая работает с приложениями Google Pay и Apple Pay.
Какие станции метрополитена уже присоединены:
Как пользоваться Е-билетом:
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