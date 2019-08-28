Заблокировали сим-карту: в Калуше аферисты незаконно оформили кредит на местную жительницу

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В Калуше аферисты незаконно оформили кредит на местную жительницу.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковщины.
Мошенники сначала заблокировали сим-карту, а затем изменили пин-код к банковскому счету. Потом на этот счет оформили кредит на 17 850 грн. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Что делать, если вы стали жертвой мошенников:
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