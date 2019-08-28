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Заблокировали сим-карту: в Калуше аферисты незаконно оформили кредит на местную жительницу

Заблокировали сим-карту: в Калуше аферисты незаконно оформили кредит на местную жительницу

В Калуше аферисты незаконно оформили кредит на местную жительницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковщины.

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Мошенники сначала заблокировали сим-карту, а затем изменили пин-код к банковскому счету. Потом на этот счет оформили кредит на 17 850 грн. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Справка Finance.ua

Что делать, если вы стали жертвой мошенников:

  • Написать заявление в полицию, что стали жертвой мошеннических действий.
  • Заявление нужно зарегистрировать, вам должны выдать специальный талон с регистрационным номером.
  • Через некоторое время нужно узнать, открыто ли уголовное производство.
  • Получить документ о том, что уголовное производство по статье за мошенничество внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований.
По материалам Finance.UA
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