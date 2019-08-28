Заблокировали сим-карту: в Калуше аферисты незаконно оформили кредит на местную жительницу

В Калуше аферисты незаконно оформили кредит на местную жительницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковщины.

Мошенники сначала заблокировали сим-карту, а затем изменили пин-код к банковскому счету. Потом на этот счет оформили кредит на 17 850 грн. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Справка Finance.ua

Что делать, если вы стали жертвой мошенников:

Написать заявление в полицию, что стали жертвой мошеннических действий.

Заявление нужно зарегистрировать, вам должны выдать специальный талон с регистрационным номером.

Через некоторое время нужно узнать, открыто ли уголовное производство.